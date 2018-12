Raper Mac Miller si je posmrtno prislužil svojo prvo nominacijo za grammyja

Umrl je 7. septembra letos

8. december 2018 ob 19:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pokojni raper Mac Miller si je posmrtno prislužil nominacijo za grammyja, njegov zadnji izdelek Swimming se za glasbeno nagrado bori v kategoriji najboljši raperski album.

Ameriški raper si je natanko tri mesece po svoji smrti prislužil svojo prvo nominacijo za grammyja. Malcolm James McCormick, oboževalcem bolj znan kot Mac Miller, je namreč umrl 7. septembra zaradi prevelikega odmerka mamil. Pred smrtjo je promoviral album Swimming, ki se je takoj po izdaji povzpel na tretje mesto Billboardove lestvice 200. Album se je po njegovi smrti znova povzel med prvo deseterico na lestvici, še piše Billboard.

Za glasbeno nagrado se v kategoriji za najboljši raperski album leta potegujejo še Cardi B, Nipsey Hussle, Pusha T in Travis Scott.

Zaslovel leta 2011

Mac Miller je zaslovel leta 2011 z albumom Blue Slide Park, ki je bil prvi neodvisno izdani album po letu 1995, ki se je uvrstil na vrh Billboardove lestvice 200. Svetovno prepoznavnost je dosegel leta 2013, ko je v pesmi The Way moči združil z glasbeno zvezdnico Ariano Grande, s katero sta leta 2016 postala par in se razšla maja letos.

Med njegove največje uspešnice spadajo skladbe Best Day Every, Donald Trump, Nikes on My Feet in Senior Skip Day. V svoji glasbeni karieri je izdal pet studijskih albumov.

Trije singli z albuma Swimming:



Sa. J.