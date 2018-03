Slovo prve evrovizijske zmagovalke

Stara je bila 94 let

24. marec 2018

Zürich - MMC RTV SLO

Umrla je zmagovalka prvega tekmovanja za pesem Evrovizije, Švicarka Lys Assia. Srca žirije je davnega leta 1956 osvojila s pesmijo Refrain.

Zmagovalka Evrovizije je Lys Assia postala leta 1956 v Luganu v Švici. Na tekmovanju se je takrat pomerilo le sedem držav, vsaka z enim ali dvema predstavnikoma. Vendar zmaga na tekmovanju pevkinega življenja ni opazno spremenila. Lys Assia, ki so jo starši ob rojstvu poimenovali Rosa Mina Schärer, je bila zelo priljubljena in prepoznavna že leta pred nastopom na tekmovanju.

V otroštvu je Assia obiskovala baletno šolo, pozneje pa je šolanje nadaljevala na konservatoriju in na umetniški akademiji v Zürichu. V svet žarometov se je podala kot plesalka, sodelovala je tudi pri plesni predstavi v palači Corso Palais v Zürichu. Pozneje je nastopala tudi kot pevka z Orkestrom Eddieja Brunnerja, po drugi svetovni vojni pa je dobila redno zaposlitev na Radiu Basel.

V svoji glasbeni karieri je nastopala tudi s pevci, kot sta Vico Torriani in Viktor de Kowa, zapela pa je celo britanski kraljici Elizabeti II. Največja uspešnica Lys Assie je bila leta 1950 pesmica Oh mein Papa, s katero je navduševala milijone poslušalcev.

Velik uspeh je doživela tudi leta 1958, ko je javnosti predstavila pesem Giorgio. Ljubezen do glasbe pa je Assio spremljala tudi v zadnjih letih njenega življenja. Vse do svojega 94. leta, ko se je njeno življenje končalo, se je rada udeleževala evrovizijskih izborov.

Njeno življenje so zaznamovale številne izgube

Na začetku 60. let se je umaknila izpod žarometov in se posvetila možu in hčerki Maji, a se je družinska sreča končala, ko je mož umrl zaradi težav s srcem. Lys se je po nekaj letih znova poročila z Oscarjem Pedersonom, lastnikom velike danske verige hotelov, in se popolnoma posvetila njegovemu delu. Leta 1995 je žal še drugič ovdovela, ko je njen mož umrl v avtomobilski nesreči - v avtomobilu je bila ob nesreči tudi pevka, ki je bila hudo poškodovana. Tragedije so umetnico močno zaznamovale. V javnosti pa je velikokrat poudarila, da so jo nesreče oblikovale v bolj odprto in spontano osebo.

Spodaj pa si lahko ogledate videoposnetek njenega nastopa na Evroviziji leta 1956.

