Tabu: "Hvala za ribe, se vidimo še kdaj"

MMC na koncertu zasedbe Tabu

24. november 2017 ob 06:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zasedba, na eni strani najbolj znana po že skoraj zimzelenih Dobra vila, Lahko sem srce, Angel in mnogih drugih, na drugi pa po kar nekaj menjavah pevk, se je sinoči vrnila v Ljubljano.

Obiskovalce koncerta sta pričakala zakrita dela levega in desnega balkona, zato so se bili primorani razporediti po parterju, ki pa se v času celotnega večera nikoli ni popolnoma napolnil.

Sprva je tiste, ki so na koncert prišli dovolj zgodaj, ogrevala skupina Jackson, ki jo sestavljajo Tomaž Kozovinc na kitari in glavnem vokalu, Luka Vinko na bas kitari in spremljevalnem vokalu ter Blaž Selišnik na bobnih in ravno tako spremljevalnem vokalu. V opis skupine so zapisali, da so edina zasedba na svetu, kjer bobnar dobi vso pozornost nežnejšega spola in tako je bilo tudi sinoči - občinstvo so sicer kljub močnemu trudu pustili precej hladno, nekaj več vzklikov je uspelo izvabiti ravno bobnarju. Preigravali so tako venček avtorskih skladb kot priredbe zasedb, kot sta One Republic in Kings of Leon.

Nekaj po pol enajsti zvečer pa so na oder stopili tisti, ki jih je Cvetličarna pričakovala ves večer in niso želeli ničesar prepustiti naključju, zato so začeli z eno največjih. Sprva je Eva Beus zbrane vprašala, ali je njihovo življenje razburkano, ali preveč mirno in z njimi refren odpela v mirnejši acapella verziji, nato pa so skladbo Ocean odigrali tako, kot jo poznamo - energično in z ogromno skakanja ter premikanja po odru.

Tretja dobra vila

"Lepo vas je videti. Očitno ne prvič, ampak zagotovo ne zadnjič, zato vam z veseljem predstavljam tole vokalno instrumentalno zasedbo," je Beusova v uvodnem nagovoru predstavila zbrane na odru. Med koncertom je ob napovedi skladbe Trikrat na led poudarila tudi, da "saj veste, če preštejete, sem jaz že tretja pevka".

Po 19 letih delovanja skupine je Eva Beus tretja vokalistka, ki sodeluje z njimi, leta 2015 je stopila v dobro uhojene čevlje najprej Nine Vodopivec in nato Tine Marinšek. Najnovejša dobra vila je že večkrat poudarila, da ne želi oponašati nobene izmed nekdanjih pevk, temveč da želi vsaki skladbi dodati nekaj svojega.

Tabujevci so pred koncertom za MMC pojasnili, da od koncerta ne pričakujejo nič manj kot vse in dodali, da je Cvetličarna za njih poseben kraj, "kjer se seme zasadi in se potem uživa v opazovanju rasti rož. Žurka je vedno nora!"

Na vprašanje, kakšno vzdušje mora biti na koncertu, da mu lahko rečejo, da je dober, so dejali, da to težko opišejo z besedami. "Se ga bolj čuti, ampak veš nekako tako, da ko med koncertom vdihneš zrak, je ta veliko bolj gost od ljubezni in pogledaš stene, ki so kar naenkrat zarošene od divjosti rokenrola."

Izpostavili so, da je sprejetost posameznih skladb na koncertih popolnoma odvisna od koncerta in vrste prireditve. Tako ni nujno, da so vedno sprejete "stare" pesmi. "To je čisto odvisno od posameznega koncerta oz prostora in vrste prireditve, ampak če vzamemo za primer naš lanski decembrski koncert v Cvetličarni, so ljudje glasno peli z nami vse od prvega do zadnjega komada."

Prihodnje leto 20. obletnica

A sinoči za energijo, ki je prostor prevzela ob uvodni skladbi, težko rečemo, da se je tudi obdržala, temveč je z določenimi skladbami repertoarja nihala - bolj kot so bile skladbe na strani zimzelenih, bolj se je občinstvo vključilo, ko so preigravali tiste za "bolj goreče oboževalce", pa je bilo to čutiti malenkost manj. Ob tem pa velja izpostaviti, da je sinoči v Cvetličarno zaneslo predvsem generacijo srednjih let. Mlajša generacija oziroma najstniki so bili tako precej v manjšini in so se po celotnem prostoru nekako porazgubili.

Med novejše zimzelene skladbe, poznajo jo skoraj vsi, a vseeno predvsem mlajša generacija, se je skoraj že zapisala tudi skladba Nabiralka zvezd, ki je del istoimenske studijske plošče iz leta 2016. Kljub temu, da je od izida zadnjega studijskega albuma minilo šele slabo leto, Tabujevci že ambiciozno gledajo naprej, poleg novega materiala pa nameravajo prihodnje leto posvetiti predvsem obeležitvi 20. obletnice obstoja.

"Leto 2018 bo kar vibrantno, začelo se bo z izdajo novega singla, ki ga že pripravljamo, leto pa se bo potem stopnjevalo do Tabujevega 20.rojstnega dneva, tako da bo pokalo po šivih od dobre glasbe, divjih koncertov in presenečenj. Komaj čakamo," so zaključili pogovor za MMC.

Od novosti do nostalgije

Sinoči so občinstvu z vložki med preostankom repertoarja postregli s tistimi skladbami, ki so jih zbrani najbolj pričakovali - denimo Tabu, Divje, Angel, Dobra vila, On, Hvala za ribe in Oblak za dva. Kot je med koncertom dejala Beusova, so se želeli približati tistim majhnim prostorčkom v srcu, kjer se skriva nostalgija.

"Danes sem si jaz izbrala en komad in sem fante prepričala, da ga igramo," pa je pevka, ki se je po začetnem ekstatičnem stanju na odru ravno tako malenkost umirila in se predvsem uspela prepustiti glasbi, napovedala skladbo Nebo nad nama. "Je iz starih Tabujev in je meni noro všeč." Tako so koncertu dodali tudi nekaj za lastno dušo in dušo najbolj zvestih oboževalcev ter tako poskušali ustreči čim več glasbenim okusom in željam.

Polona Brajkovec, foto: BoBo