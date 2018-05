Tokrat zares - junija rokerska vročica v Stožicah, prihajajo Scorpions

Turneja Crazy World

Več kot 100 milijonov prodanih plošč Poslušalci bodo lahko slišali prepoznavne balade iz zgodovine rokovske glasbe, kot so Wind of Change, Send Me An Angel in Still Loving You, ter rockhimno Rock You Like A Hurricane. Koncert bo ponudil t. i. oder catwalk, ki bo obiskovalcem omogočil, da si bodo nastopajoče ogledali od blizu. Poleg tega napovedujejo razkošno odrsko produkcijo z dvema velikima videozaslonoma in bogat park luči. Na podoben način so Scorpions navdušili že na prejšnji svetovni turneji Return to Forever, s katero so zaznamovali pol stoletja delovanja.

V Ljubljano bo peterica prišla iz Ostrave, nato pa bo pot po Evropi nadaljevala prek Beograda in Bukarešte, piše na njihovi spletni strani. Vzrok, da so decembra odpovedali tri nastope, in sicer v Ljubljani, Beogradu in Ostravi, je bila pevčeva bolezen.

"Ko smo ob koncu hladne vojne leta 1991 izdali album Crazy World, je bilo kljub napeti situaciji v zraku čutiti upanje in vero v mirnejšo prihodnost. Sedemindvajset let pozneje se razmere še vedno zaostrujejo, svet je vsak dan bolj nor, zato je bilo Crazy World primerno poimenovanje za našo turnejo," je o novi turneji povedal pevec Klaus Meine .

Skupino je leta 1965 v Hannovru ustanovil kitarist Rudolf Schenker, vendar je v zatišju ostala skoraj štiri leta, vse dokler k sodelovanju ni povabil svojega mlajšega brata Michaela in pevca Klausa Meineja, ki skupaj z Rudolfom še danes oblikuje najbolj trdoživi del zasedbe. Prvo ploščo Lonesome Crow so izdali leta 1972, veliki komercialni uspeh pa doživeli na začetku 80. let, ko je izšla plošča Love At First Sting (1984) z uspešnicama Rocking Like A hurricane in Still Loving You.

V kolektivno zavest in glasbeno zgodovino so se vpisali leta 1991 z albumom Crazy World ter baladama Send Me An Angel in Wind of Change, svojevrstno himno takratnih političnih sprememb v Evropi. Od 90. let dalje so izdali še sedem studijskih plošč. Skupaj njihova diskografija šteje 18 albumov. Na svoji poti je skupina prodala več kot 100 milijonov plošč in pred polnimi koncertnimi dvoranami nastopila na vseh celinah sveta. Uspelo ji je ohraniti trdno bazo oboževalcev.