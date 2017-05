Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! RecycyleMan se je kot Ali En na začetku 90. zavihtel na slovensko glasbeno sceno oziroma, bolje rečeno, je z njo obračunal na svojem prvencu Leva scena. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Prvenec Klemna Klemna iz leta 2000 Trnow stajl danes uživa kultni status, njegov avtor prav tako. Foto: Sandi Fister "Princ Fužinc" Zlatko, najmlajši izmed trojice, je prvenec izdal pred desetletjem. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Trije kralji" slovenskega rapa bodo zavzeli slovenske gradove

Prvi koncert že 26. maja v Brežicah

20. maj 2017 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Trije slovenski raperji Klemen Klemen, RecycleMan (prej Ali En) in Zlatko so združili moči in se odpravljajo na skupno turnejo, v sklopu katere bodo nastopali po slovenskih gradovih.

Prvi koncert bo 26. maja na Gradu Brežice, urbane rime pa bo trojica ob spremljavi glasbenikov stresala še na gradovih v Slovenj Gradcu, Kamniku, Ljubljani, Brestanici in Ormožu.

V začetku 90. let minulega stoletja je Ali En, danes RecycleMan, z albumom Leva Scena tlakoval pot slovenskim raperjem in hip-hoperjem. Ali En je razburkal glasbeno sceno in s svojimi pesmimi, kot so bile naslovna Leva Scena in Vrž me na planet, družbi nastavil ogledalo. Pet let po prvencu je leta 1999 izdal še album Smetana za frende, nato pa pod umetniškim imenom Dalaj Eegol še studijska izdelka Red'a'Red (2003) ter D'Rap (2005).

K snemanju Leve scene je Ali En povabil mladega Klemna Klemna, ki je med drugim odrapal prvo kitico skladbe V mestu nekaj dogaja. Po delovanju v Pasjem kartelu je Klemen Klemen leta 2000 izdal svoj studijski prvenec Trnow stajl, ki še danes velja za kultnega in je Klemnu prinesel veliko prepoznavnost. Tako imenovani "trnowski ninja, potepuh, postopač in pripovedovalec zgodb" je leta 2003 izdal album Hipnoza, po katerem se je z glasbenih vod za daljši čas umaknil, leta 2015 pa se je na veliko veselje vseh podpornikov vrnil na sceno z albumom S3P.

Kot so zapisali organizatorji koncerta, je dogajanju pozorno sledil tudi Zlatko, ki je prvenec Svet Je Lep izdal leta 2007. "Njegov razvezan jezik, prosto izražanje misli, fužinske prigode in nezgode ter oba zgoraj omenjena mojstra rim so mu dali sposobnosti in navdih in danes naziv princ Fužinc," piše v sporočilu. Zlatko se podpisuje še pod albume Svet Je Lepši (2008), Zlato Ti Daje Sijaj, Ne Pa Sreče (2010) in Plečnikova Roža (2012).

Vsi trije so sedaj združili moči za napovedano hip-hop turnejo po slovenskih gradovih Trije kralji, na kateri bodo ob spremljavi bandov "prepletali svoje urbane zgodbe z zgodbami gradov".

Kot prvega bodo osvojili brežiški grad, sledijo pa še koncert na Gradu Slovenj Gradec (9. junij) na Starem gradu Kamnik (16. junij), gradu Fužine v Ljubljani (23. junij), gradu Rajhenburg v Brestanici (5. avgust) ter na ormoškem gradu (16. september). Organizatorji napovedujejo, da bodo raperji nastopali tudi po drugih slovenskih gradovih, kje, ostaja še skrivnost.

A. K.