V Dvorano slavnih rokenrola tudi (ne)priljubljeni Bon Jovi

V Dvorano slavnih rock'n'rolla bodo leta 2018 sprejeti rockerji Bon Jovi, pevki Nina Simone in Sister Rosetta Tharpe ter zasedbe Dire Straits, The Cars in The Moody Blues.

Skupina Bon Jovi se je morala sicer skozi vso glasbeno kariero otepati očitkov, da niso pravi rockerji, pač pa da je njihova glasba bolj pop in povrh vsega še polna klišejev. Toda svoje so zdaj povedali tudi oboževalci.

Glas za svoje izbrance so posamezniki namreč lahko posamezniki do 5. decembra oddali prek spletne strani Dvorane slavnih.

Pet ustvarjalcev z največ glasovi pa je nato imelo prednost, ko bo dokončno odločitev sprejelo 800 umetnikov, zgodovinarjev in drugih strokovnjakov s področja glasbe, ki sestavljajo glasovalno telo dvorane slavnih rokenrola. In Bon Jovi so prejeli več kot milijon tovrstnih glasov.

Skupina je s serijo nepozabnih uspešnic Livin' on a Prayer, You Give Love a Bad Name in Wanted Dead or Alive zaslovela v 80. letih prejšnjega stoletja. Z nastopi, polnimi pirotehnike, so in še vedno polnijo koncertne dvorane po vsem svetu. Za razliko od dolgolasih članov metalskih zasedb so ohranili "družini prijazen imidž", piše francoska tiskovna agencija AFP.

V prvem odzivu na novico, da so bili izbrani, je pevec Jon Bon Jovi dejal: "Bil je že skrajni čas!", poroča New York Times.

Nina Simone (1933-2003) velja za eno najvplivnejših glasbenic 20. stoletja, ki je senzibilnost klasične glasbe vnesla v gospel in džez. Bila je zagovornica rasne enakosti, ena njenih najbolj znanih pesmi je To Be Young, Gifted and Black. Glasbenica Sister Rosetta Tharpe (1915-1973) pa je bila izbrana zaradi prvih vplivov na rock'n'roll - tudi na Little Richarda, glasbenika, ki je bil v hram slavnih sprejet med prvimi.

Uradna razglasitev z galakoncertom bo 14. aprila.

Četrt stoletja od izdaje prvega albuma

Dvorana slavnih rock'n'rolla (Rock and Roll Hall of Fame), ki ima sedež v Clevelandu, je muzej, posvečen najbolj vplivnim glasbenikom, producentom in umetnikom, ki so zaznamovali zgodovino te glasbene zvrsti. Do vpisa so upravičeni pod pogojem, da so prvi album izdali pred najmanj 25 leti. Letos so torej to tisti, ki so prvi album izdali leta 1992 ali prej.

Za vstop v hram slavnih rock'n'rolla se je letos sicer potegovalo 19 znanih glasbenih imen, med katerimi so bili poleg izbranih še Radiohead, Depeche Mode, Rage Against the Machine, Judas Priest, Kate Bush, Eurythmics, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, The Meters, Rufus Featuring Chaka Khan, Link Wray in The Zombies.

Leta 2017 pa so se med nesmrtna imena rokenrola zapisali ameriška folkpevka Joan Baez, ameriški skupini Pearl Jam in Journey, britanska rokerska zasedba Electric Light Orchestra, britanska progresivna rokerska skupina Yes, producent Nile Rodgers in Tupac Shakur, ki je s tem postal prvi samostojni raperski izvajalec v tem slavnem muzeju.

