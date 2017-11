V Montrealu ta teden v znamenju Leonarda Cohena

Spomin na pokojnega glasbenika

7. november 2017 ob 12:04

Montreal - MMC RTV SLO, STA

Pred enim letom se je poslovil kanadski pevec, tekstopisec, pesnik in pisatelj Leonard Cohen, ob obletnici pa bo Montreal cel teden v znamenju njega.

Kot pojasnjuje njegov sin Adam Cohen, je bil glasbenik zelo skromen, zato tako velike pozornosti in slavja najverjetneje ne bi bil vesel. A kot glasbenik se je njegov sin čutil dolžnega, da dogajanje v spomin očetu organizira, na glede na to, kako močno bi se Cohen temu upiral.

Že v ponedeljek so se ga spomnili s koncertom v športni areni Bell Centre v Montrealu, med drugim pa so tam nastopili Sting, Elvis Costello, Philip Glass, Courtney Love in Lana Del Rey.

Poleg koncerta, ki so ga poimenovali Tower of Song, se bodo Cohenovega življenja in ustvarjanja ta teden med drugim spomnili tudi z razstavo v montrealskem muzeju sodobne umetnosti A Crack in Everything.

Leonard Norman Cohen se je rodil 21. septembra 1934 v Montrealu. V svoji karieri, ki je trajala skoraj 50 let, je izdal 14 studijskih in osem albumov s posnetki v živo, ves čas pa je pisal tudi poezijo. Skupno je izdal več kot 12 romanov in pesniških zbirk. Zadnja knjiga pesmi The Flame, ki jo je končal le nekaj mesecev pred svojo smrtjo, bo izšla prihodnje leto.

Z glasbo je zaslovel v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je igral z drugimi znanimi pevci, kot so Bob Dylan, Joni Mitchell in Joan Baez.

Večkrat so ga označili za botra melanholije in visokega svečenika patosa. Sicer je veljal za precej sramežljivega glasbenika, ki se ni dobro počutil na odru. Sam je dejal, da verjetno zato, ker je vedno najmanj deset let starejši od vseh okrog sebe. Leta 2009 in 2013 je koncertiral tudi v Ljubljani.

V svojem losangeleškem stanovanju je umrl 7. novembra lani, star 82 let, 10. novembra pa so ga poleg staršev pokopali na judovskem pokopališču v Montrealu.

P. B.