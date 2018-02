Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo štiri ribje fileje, na primer lososove. Foto: Pixabay Dodaj v

Ribji fileji s sirom in poprom

Fileje pečemo deset minut in nato postrežemo

14. februar 2018 ob 13:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 ribji fileji (losos, oslič ...), pol žemlje, 3 dag masla, koper, 4 rezine sira, olivno olje, sol, 1 žlička zrnc rdečega popra.

Ribje fileje oplaknemo in osušimo. Zložimo jih v nepregorno posodo, ki smo jo namazali z maslom. Pečico ogrejemo na 220 stopinj Celzija.

Žemljo drobno nasekljamo in zmešamo z nasekljanim koprom, strtimi zrnci rdečega popra in tremi žlicami olivnega olja. Fileje solimo in na vsakega položimo rezino sira. Potresemo jih z zeliščno mešanico in postavimo v pečico. Pečemo slabih 10 minut, nato pa jed takoj postrežemo.