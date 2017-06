Alyssa Milano: Nekdanji menedžer me je pustil v milijonskih dolgovih

Igralka išče pravico na sodišču

20. junij 2017 ob 17:42

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanja zvezdnica serije Začarane Alyssa Milano toži svojega nekdanjega menedžerja zaradi slabega poslovanja, zaradi katerega je ostala brez milijonov ameriških dolarjev.

Igralka toži Kennetha Hallieja in njegovo podjetje za deset milijonov ameriških dolarjev (kar je nekaj manj kot devet milijonov evrov), ker je pustil njo in njenega moža Davida Bugliarija do vratu v dolgovih. V tožbi, ki jo je vložila na losangeleškem višjem sodišču, trdi, da je Hallie ponarejal podpise. Prav tako pa naj ne bi plačeval njenih računov in davkov.

Še več, Hallie naj bi silil igralko, da vlaga svoj denar v piramidno shemo, ne da bi razkril, da je tudi on vlagatelj. "Več kot očitno je primer podoben kot pri Johnnyju Deppu. Nič drugega ne morem reči v tem trenutku," je dejal Hallie po telefonu za revijo Variety.

Spomnimo, Depp toži svoje nekdanje menedžerje zaradi finančne prevare, toda ti se branijo z besedami, da je Depp "serijski lažnivec", ki zapravi dva milijona ameriških dolarjev na mesec.

Milanova in njen soprog pa po poročanju virov živita zelo skromno življenje, ki je osredotočeno okoli njune družine.

