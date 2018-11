Amanda Bynes o svojem zlomu in "norih" tvitih: Bila sem zadeta

"Mlada in neumna"

28. november 2018 ob 10:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Zelo sram me je zaradi izrečenega. Ne morem zavrteti časa nazaj, a če bi ga lahko, bi ga. Tako grozno mi je, kar slabo mi postane in žalostna sem, da sem vse, za kar sem delala vse življenje, uničila prek Twitterja."



Ameriška igralka Amanda Bynes je razkrila ozadje svojega javnega zloma pred nekaj leti: kot pravi, ni šlo za duševno bolezen, ampak so bile za njeno nerazsodno obnašanje krive težave z mamili.

Zdaj 32-letna Bynesova je spregovorila za posebno izdajo revije Paper, s katero vsako leto znova skušajo "zlomiti internet" (to jim je pred nekaj leti uspelo z naslovnico s Kim Kardashian, na kateri je osrednjo vlogo igrala njena gola in naoljena zadnja plat). V iskrenem pogovoru se je Amanda spominjala svoje z mamili začinjene nedavne preteklosti, tudi najbolj sramotnih podrobnosti. Pravi, da je zdaj že skoraj štiri leta trezna, za kar se ima zahvaliti ljubeči podpori svojih staršev, trenutno pa se posveča študiju modnega oblikovanja.

Depresivna in obsedena s svojim videzom

Amanda Bynes je v svetu šovbiznisa znašla že kot otrok, kariero je začela na Nickelodeonu, kjer je imela kot najstnica celo svojo oddajo The Amanda Show, nato pa igrala v komični nanizanki Midve s sestro skupaj z Jennie Garth (nekdanjo zvezdnico Beverly Hillsa 90210) in začela dobivati filmske vloge, denimo v uspešnici Kar si dekle želi. A vloga v filmu She's the Man, ko je bila pred kamerami preoblečena v fanta, jo je pahnila v depresijo, pravi zdaj, 12 let kasneje, saj je zelo težko prenesla, kako je bila videti kot fant.

Nasploh se je vse bolj ukvarjala s svojim videzom, še posebej v času, ko je dobila vlogo v muzikalu Hairspray (2007). Takrat je v neki reviji prebrala, da je zdravilo adderall, ki ga v ZDA predpisujejo pacientom z motnjo pozornosti, "nova shujševalna tableta", saj naj bi njeni stranski učinki vključevali tudi zmanjšanje apetita in hujšanje. Obiskala je psihiatra in se pretvarjala, da ima motnjo pozornosti, da bi dobila recept. Tablete so vse bolj negativno vplivale na njeno delo in s snemanja komedije Teden brez pravil je v nekem trenutku preprosto odšla, ko se je zagledala na monitorju kamere, saj se je sama sebi zdela debela.

Na snemanje omenjenega filma se ni nikoli vrnila, težavna izkušnja zanjo pa je bila tudi premiera filma Lahka punca, v katerem je igrala ob Emmi Stone in se je kljub pohvalam kritikov sama sebi zdela grozna, zato je, takrat 24-letna, Amanda na Twitterju oznanila upokojitev. Danes pravi, da je bila zadeta in je storila nespametno napako, dodaja: "Bila sem mlada in neumna."

"Kot bi se v njeno telo naselil vesoljec"

Poleg marihuane, ki jo je začela kaditi pri 16 in za katero pravi, da nanjo vpliva drugače, veliko bolj intenzivno kot na druge, je začela eksperimentirati s kokainom in ekstazijem, alkohola pa nikoli ni marala. Po upokojitvi iz igralskega poklica ni našla več smisla v življenju in se je popolnoma izgubila, iz samega dolgčasa se je cele dneve zadevala in se začela družiti s tistimi, ki so počeli podobno, njen svet je postal "temačen in žalosten". (Edino, o čemer igralka v odkritem intervjuju ni spregovorila, so bili njeni večkratni odhodi na zdravljenje in aretacije.)

Nekaj časa se je redno zadevala in tvitala nenavadne stvari, ki so se seveda nato znašle na naslovnicah tabloidov. Danes pravi: "Zelo sram me je zaradi izrečenega. Ne morem zavrteti časa nazaj, a če bi ga lahko, bi ga. Tako grozno mi je, kar slabo mi postane in žalostna sem, da sem vse, za kar sem delala vse življenje, uničila prek Twitterja." Zaradi svojih "norih" tvitov je postala prava zvezda družbenih omrežij, nabrala si je kar dva milijona sledilcev. Med najbolj razvpitimi tviti je bil tisti, na katerem je objavila fotografijo sebe in Rihanne in pripisala: "Tukaj poziram z brezdomno oboževlako iz Afrike za dobrodelne namene."

Dodaja, da je bilo vsakič, ko se je zadela, "tako, kot bi se v njeno telo naselil vesoljec". Še posebej boleče zanjo je bilo, ko so "psihiatri iz fotelja" opazovali njene javne izpade in skušali popredalčkati njene težave, a pravi, da vse skupaj ni izviralo iz duševne bolezni, saj je bilo vedno, ko je pustila mamila, z njo vse v redu. Zdaj pravi, da je eksperimentiranje pustila za sabo in se iz svojih napak veliko naučila, vsem, ki jemljejo mamila, pa sporoča, naj bodo previdni, saj "lahko izgubijo vse in si, tako kot jaz, uničijo celo življenje".

A. K.