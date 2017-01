Bella Hadid Seleni in Weekndu "pokazala srednji prst"

V Hollywoodu brez ljubezenske drame ne gre

Selena Gomez in The Weeknd (Abel Tesfaye) veljata za najbolj vroči novi hollywoodski parček, kar pa naj bi šlo zelo v nos njegovi bivši, Belli Hadid.

Kot so za tabloid People potrdili dobro obveščeni viri, razhod Belle in Abela sicer ni bil posebno dramatičen, menda naj bi bila prav ona tista, ki je razmerje končala, je pa menda 20-letna lepotica, mlajša sestra prav tako slavne manekenke Gigi Hadid, "prizadeta in razkurjena", ker je šel tako hitro naprej s Seleno.

En dan po tem, ko so 24-letno Gomezovo in 26-letnega Weeknda opazili med poljubljanjem na zmenku v LA-ju, je Hadidova Seleni, nekdanji otroški zvezdnici in najstniški vzornici, ki ima na Instagramu kar 107 milijonov sledilcev, na omenjenem omrežju nehala slediti in istočasno na svojem profilu objavila fotografijo sebe, na kateri kaže srednji prst.

Menda pa si dekleti, ki sta del prijateljskega kroga Taylor Swift, tako ali tako nikoli nista bili ravno blizu in se ni zgodila nobena prevara.

The Weeknd ni prvi popzvezdniški izbranec Selene Gomez, več let sta bila par s kolegom, še enim najstniškim idolom Justinom Bieberjem, ki je trenutno oziroma je bil nazadnje domnevno v zvezi s Sofio Richie, hčerjo pevca Lionela Richieja.

