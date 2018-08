Beyoncé razkrila, da je potomka sužnjelastnika

Ob raziskavi svojih korenin naletela na presenečenje

7. avgust 2018 ob 16:34

New York - MMC RTV SLO

Beyoncé je v intervjuju za Vogue, v katerem je odkrito spregovorila o rasi, samopodobi, otrocih in ustvarjalnosti, razkrila tudi, da je potomka sužnjelastnika.

"Pred kratkim sem se lotila raziskovanja svojih korenin in ugotovila, da sem potomka sužnjelastnika, ki se je zaljubil v sužnjo in se z njo tudi poročil," je povedala 36-letna zvezdnica. "Da sem premlela to odkritje, sem potrebovala kar nekaj časa. Spraševala sem se, kaj to pomeni, in položaj skušala postaviti v perspektivo," je dodala pevka, ki se sicer dejavno zavzema za pravice in enakopravno obravnavo temnopoltih Američanov.

Povedala je tudi, da ima njena družina "dolgo zgodovino propadlih odnosov med moškimi in ženskami, zlorabe moči in nezaupanja". "Šele ko sem to jasno videla, sem lahko tovrstne težave razrešila v lastnem razmerju," je dejala Beyoncé in s tem namignila na zakonske težave, ki sta jih imela v preteklosti z možem Jay-Z-jem.

Svojega moža, s katerim ima tri otroke, je v intervjuju sicer opisala kot vojaka, ki ji nudi neizmerno podporo. Par je trenutno na ameriškem delu turneje On The Run II, junija pa sta pod imenom The Carters izdala prvi skupni album z naslovom Everything is Love.

Intervju s pevko bo v celoti objavljen v septembrski številki ameriške izdaje revije Vogue, Beyoncé pa bo krasila tudi njeno naslovnico. Za naslovno fotografijo je poskrbel 23-letni Tyler Mitchell in s tem postal prvi afroameriški fotograf, ki so mu pri znani modni reviji dodelili to nalogo.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Aug 6, 2018 at 6:03am PDT

M. Z.