Blanchettova v bran Allenu: "Družabna omrežja ne bi smela biti sodnik in porota"

Dylan Farrow in njen boj

23. marec 2018 ob 15:25

New York - MMC RTV SLO

Cate Blanchett, ki ji je vloga v filmu Woodyja Allena Otožna Jasmine prinesla oskarja, je ena redkih v Hollywoodu, ki je stopila v bran veteranskemu režiserju, obtoženemu, da je pred leti spolno zlorabil svojo hčer.

Danes 32-letna Dylan Farrow že leta trdi, da jo je Allen zlorabil, ko je bila stara sedem let, kar pa Allen ostro zanika.

In če je bil Hollywood do zdaj do Dylaninih obtožb ravnodušen, igralci in igralke pa so komaj čakali, da delajo z režiserjem, se je z gibanjem #MeToo vse to povsem spremenilo. V zadnjem času so se tako drug za drugim - Greta Gerwig, Rebecca Hall, Ellen Page, Rachel Brosnahan, Colin Firth, Timothée Chalamet in nekateri drugi - distancirali od Allena in dejali, da jim je žal, da so delali z njim.

82-letnemu Allenu sta v bran javno stopila le dva, ki sta zaigrala v več njegovih filmih, Diane Keaton in Alec Baldwin. Ta je šel celo tako daleč, da je Dylan naravnost obtožil laganja. Zdaj se jima je pridružila še Blanchettova. V intervjuju s Christiane Amanpour s CNN-a je cenjena avstralska igralka dejala, da družbena omrežja, kjer so se ta gibanja rodila, "niso sodnik in porota", ko pride do Allena.

Pritiski na igralce

Gibanji #MeToo in #TimesUp sta ohrabrili Dylan Farrow, da znova obudi svojo zgodbo, hkrati pa izvaja pritisk na medije, da Allenove igralce neposredno vprašajo, ali se mu mislijo odreči. Tako je tudi Amanpourjeva Blanchettovo vprašala, kako je lahko podpornica gibanja #MeToo, hkrati pa ostaja tiho glede svojega sodelovanja z Allenom, vprašala pa jo je tudi, ali bi še delala z Allenom.

"Sploh se mi ne zdi, da bi ostajala tiho. Ko sem delala z Woodyjem Allenom, nisem vedela za obtožbe, šele po premieri filma. Takrat sem rekla, da gre za zelo bolečo in zapleteno situacijo za družino, za katero upam, da se razreši," je dejala.

"In če bi bilo treba te obtožbe znova preučiti na sodišču, kar, kot razumem, je že bilo storjeno, trdno verjamem v pravosodni sistem. Če je treba primer odpreti, sem absolutno za. Ker mislim, da so družbena omrežja sicer fantastična za ozaveščanje o določenih problematikah, niso pa sodnik in porota."

Blanchettova je pojasnila, da pri spolnih prestopnikih preferira sodno pot, ker da imajo od tega korist tudi prihodnje žrtve. "Zdi se mi, da morajo iti te stvari na sodišče, da se, če so se te zlorabe zgodile, ta oseba postavi pred sodnika in potem lahko nekdo, ki ni v tako privilegirani industriji, kot sem jaz, izkoristi ta pravni precedens za lastno zaščito."

Kdo laže?

Dylan Farrow je Allena obtožila zlorab pred 25 leti, ko je režiser z Dylanino mamo, Mio Farrow, bil umazan boj za skrbništvo nad otroki. Farrowova je bila besna, ko je odkrila, da jo Allen vara z njeno posvojenko, Soon Yi (posvojila jo je v zvezi z Andrejem Previnom), takrat pa je tudi svojega nekdanjega obtožila, da je zlorabil Dylan.

Obtožbe so takrat 14 mesecev preiskovale oblasti in socialna služba iz dveh zveznih držav, Connecticuta in New Yorka, a zlorab niso mogli potrditi. Bolj verjetno se jim je takrat zdelo, da je mama, se pravi Farrowova, Dylan naučila, kaj reči pristojnim organom. To različico zgodbe je pred kratkim še enkrat potrdil tudi Dylanin starejši brat Moses Farrow, ki pravi, da je bila Mia tista, ki je manipulirala in otroke po ločitvi hujskala proti očetu.

Can one be a “vocal campaigner against sexual harassment” and a vocal supporter of Woody Allen? Seems a tad oxymoronic. https://t.co/IYa8dspI5H — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) January 4, 2018

K. S.