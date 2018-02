Bode Miller na udaru zaradi "seksističnih" opazk glede Anne Veith

Veithova Američanu odgovorila s srebrom

18. februar 2018 ob 07:07

Pjongčang - MMC RTV SLO

Bode Miller tudi na letošnjih olimpijskih igrah, na katerih sodeluje kot TV-komentator, ne more brez svojih spornih pripomb.

Tokrat je upokojeni ameriški smučarski zvezdnik malce bolj občutljive gledalce in gledalke, ki jim v času gibanja "Time's Up" ni do duhovičenja, razburil s šaljivo opazko glede avstrijske smučarke Anne Veith.

40-letni Miller je v sredo med komentiranjem ženskega veleslaloma ob nastopu Veithove, ki je po hudih težavah s poškodbami v zadnjih dveh sezonah tekmo končala na 12. mestu, dejal, da je za njeno podpovprečno predstavo zagotovo kriva stara poškodba kolena, dodal pa je še en dejavnik, ki da bi bil lahko kriv za to.

"Rad bi poudaril tudi, da se je Anna poročila. In dokazano je, da je zelo težko tekmovati v svetovnem pokalu, ko enkrat dobiš družino ali pa ko se poročiš," je dejal Miller, ki smučanje komentira za TV-mreži NBC in Eurosport. "Ne da bi hotel kriviti zakonske partnerje, ampak bi pa opozoril na to, da je mogoče za njene slabše rezultate kriv njen mož."

Pogrom na Twitterju

Millerjev sokomentator Dan Hicks je ob tem dovtipu modro molčal, zato se je pa burna razprava razvnela na družabnih omrežjih, kjer so mnogi ostro napadli "seksističnega" Millerja in se retorično spraševali, ali bi nekdanji smučar kaj takega rekel tudi za moškega tekmovalca.

Razburilo jih je tudi, da je Miller kaj tako "šovinističnega" izrekel na valentinovo, hkrati pa so pribili, da kaj boljšega niti ni bilo pričakovati od športnika, ki je "ženske menjaval kot spodnje perilo" in ki je s svojo nekdanjo partnerico bil umazan boj za skrbništvo nad sinom.

Miller, znan po svoji neposrednosti, se je bil po pogromu prisiljen opravičiti in pojasnjevati svoje besede, je pa vztrajal pri bistvu povedanega.

"To je bil ponesrečen poskus šale. Tudi sam sem tekmoval po poroki in vem, kako ti lahko koristi. Zavedam se, da potrebuješ kot tekmovalec vso podporno ekipo. Sam sem se zanašal na svoje prijatelje in družino. In če imate to srečo, da se lahko zanašate na partnerja, vem, da je prav ta partner neizogibno vaš največji podpornik. In ni bil moj namen, da bi na valentinovo partnerje pahnil v brezno. Zagotovo jih bom o tem še poslušal od svoje žene," je dejal pozneje med prenosom, nato pa posegel še po Twitterju.

Spremenjene prioritete

"Da smo si na jasnem, za slabše rezultate Anne Veith nisem resno okrivil njenega moža. Govoril sem o spreminjanju tradicionalnih prioritet, kar se v zgodovini težko zgodi, pa naj gre za moške ali ženske," je zapisal.

"Ko sem še tekmoval, sem imel ljubezen in podporo svoje žene, zato vem, da je to lahko velika prednost. #srečnovalentinovo," je skušal miriti strasti Miller, ki je nato tudi eni od uporabnic neposredno odgovoril, da je sam po poroki dobil samo še eno medaljo. Miller se je z nekdanjo igralko odbojke Morgan Beck poročil leta 2012, od takrat pa na velikih tekmovanjih dobil "le" še bron v superveleslalomu na OI v Sočiju leta 2014.

Radijca zaradi izjav odpustili

Na Millerjeve izjave se je v soboto odzvala tudi sama Veithova, ki mu je najboljšo repliko dala kar s srebrno medaljo na sinočnjem superveleslalomu. 28-letnici se je zlato izmuznilo za samo stotinko, na vprašanje (ameriškega, kakopak) novinarja, kaj misli o Millerjevi izjavi, pa: "On lahko reče, kar koli misli, a name to nima vpliva." Na vprašanje, ali mu je s srebrom dokazala svoje, pa se je avstrijska šampionka, od leta 2016 poročena z deskarjem Manuelom Veithom, le gromko zasmejala.

Miller ni prvi komentator OI v Pjongčangu, ki je dvignil prah z netaktnimi izjavami, ki so še posebej zaradi gibanja proti spolnem nadlegovanju "Time's Up" strožje sankcionirane.

Tako je radijska postaja KNBR v San Franciscu ta teden odpustila voditelja Patricka Connorja, ker je 17-letno ameriško deskarko, zlato olimpijko Chloe Kim, označil za "dobro mrhico". "Chloe bo 18. rojstni dan praznovala 23. aprila. Že odštevam do tega dne. Prav zato imam rad ta srednješolska dekleta. Dobra je kot hudič! Če bi že dopolnila 18 let, me ne bi bilo sram reči, da je res dobra mrhica. To je resnica. Zapeljiva je. Sem velik oboževalec Chloe Kim," je dejal 47-letnik.

To be clear I was not seriously blaming Anna Veith's lack of results on her husband. It's a changing of priorities that is historically hard, male or female. — Bode Miller (@MillerBode) February 15, 2018

I had the love and support of my wife while I was racing and I know it can be a huge asset. #happyvalentinesday — Bode Miller (@MillerBode) February 15, 2018

I’m sorry, did Bode Miller just blame the fact that this skier got married for the fact that she’s not doing as well? Please, mansplain a little more, you don’t already annoy me enough. #PyeongChang2018 — Laura Espersen (@lauraespersen) February 15, 2018

“Yeah, she tore her ACL, but REALLY, I’d just like to point out that she got married and traditionally women can’t do anything but cook and clean after they take on a spouse, so that catastrophic knee injury surely isn’t to blame.” — Laura Espersen (@lauraespersen) February 15, 2018

Did anyone else hear @MillerBode mansplain why a skier was doing poorly bc she got married this year? @NBCOlympics no one would say that about a male skier. #shame — Caroline Painter (@CarolinePainter) February 15, 2018

@NBCOlympics your bro Bode Miller just made a really messed up comment about how female skiiers' careers drop off after marriage. In light of his past.....what are y'all doing?https://t.co/Bx2bvSBjwb — maggie (@OfficialMaggieL) February 15, 2018

K. S.