Član One Direction aretiran zaradi incidenta s fotografom

Zapletla sta se v fizični obračun

5. marec 2017 ob 09:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Član fantovske skupine One Direction Louis Tomlinson je bil pred dnevi aretiran na letališču v Los Angelesu, saj se je zapletel v fizični obračun s paparacem.

Po poročanju tujih tabloidov je 25-letni glasbenik čakal na prtljago z dekletom Eleanor Calder, ko ju je obkrožila množica fotografov. Tomlinson naj bi enega izmed njih nenadoma podrl na tla, fotograf pa naj bi ob padcu z glavo udaril ob tla.

Tomlinson je bil aretiran zaradi napada s hudo telesno poškodbo, policisti pa so ga odvedli v zapor v Los Angelesu, od koder je bil po plačilu varščine tudi že izpuščen.

"Fotografi so Louisa izzivali in s tem povzročili spor, ki se je zgodil na letališču. To ni prvi izmed tovrstnih incidentov, ki so se zgodili zaradi konflikta med nekom slavnim in paparaci. Ko se je začel Louisov prepir s fotografom, so trije drugi začeli napadati njegovo dekle, zato ni imel druge izbire kot da ji priskoči na pomoč," je za Us Weekly pojasnil njegov odvetnik Martin Singer.

TMZ poroča še, da je ena izmed ženskih prič spora snemala njegovo dekle, ko je poskušalo zapustiti območje, nato pa naj bi se v fizični obračun zapletli tudi onidve. Še vedno ni znano, če je bila zaradi konflikta aretirana tudi Calderova.

Skupina One Direction je sicer avgusta 2015 sporočila, da se po petih letih skupnega delovanja odpravlja na odmor. Takrat so napovedali, da se bodo samostojnim projektom posvečali zgolj eno leto, a se vedno bolj pojavljajo ugibanja, da se fantje za skupno delovanje ne bodo združili nikoli več.

P. B.