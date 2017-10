Demi Lovato: Kokain sem prvič vzela pri sedemnajstih letih

Iskreno o zadnjih letih

18. oktober 2017 ob 21:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška glasbenica Dami Lovato je za oboževalce posnela dokumentarni film, v katerem iskreno spregovori o nekaterih najbolj temačnih in težkih trenutkih zadnjih let.

Pod drobnogledom javnosti je že dolgo, kot najstnico smo jo gledali predvsem v priljubljenih Disneyjevih projektih, zaradi katerih se je - saj so zahtevale popolnost in perfekcionizem -, kot pravi, ujela v vrtinec drog, alkohola in prehrambnih motenj. Svoje težave je Lovato izdala v obliki dokumentarnega filma, ki ga je za brezplačen ogled objavila na kanalu YouTube.

"Živijo, moje ime je Demi Lovato, stara sem 25 let, zadnje desetletje pa me je naučilo lekcij za celo življenje. Naučila sem se, da ti zaradi skrivnosti postane slabo, učim se, kako biti glas in ne žrtev, naučila sem se, da je seks nekaj popolnoma naravnega, da je ljubezen nekaj nujnega, srčna bolečina neizogibna, osamljenost pa brutalna," pove v uvodnem delu in nadaljuje, da je to njena zgodba, ki jo je poimenovala "preprosto komplicirana".

Zbadanje, alkohol, droge in prenajedanje

Takoj na začetku prizna, da so jo kot otroka v šoli vedno zbadali, nato se že dotakne alkohola in drog. Pojasni, da je kokain prvič poskusila pri sedemnajstih letih in že ob prvi uporabi ji je bil zelo všeč. "Sprva sem bila sicer prestrašena, saj mi je mami vedno govorila, kaj se lahko zgodi s srcem, a sem ga vseeno poskusila," pojasnjuje. "In takoj mi je bil noro všeč." Ob tem priznava tudi, da je večino časa ob snemanju prvega dokumentarnega filma, ki ga je posnela leta 2012 (Stay Strong), jemala kokain. Njen oče je bil odvisen od drog in alkohola, hkrati pa se je boril z bipolarno motnjo in shizofrenijo, zato tudi temu pripisuje svojo naravnanost k zlorabi prepovedanih drog.

Poleg glasbenice v filmu svojo plat zgodbe povejo še njeni bližnji, med drugim tudi sestra, ki pojasni, da so pevkine sošolke v šoli zbirale podpise, naj Demi naredi samomor, nekaj o času, ki so ga skupaj preživeli na turnejah in med snemanjem filmov Camp Rock pa povesta tudi Nick in Joe Jonas.

"Hrana je nekaj, o čemer še vedno veliko razmišljam - kaj bom jedla, kdaj bom jedla, kako bom videti," pove o boju z anoreksijo in doda, da se vedno, ko se ji pripeti kakšen spodrsljaj, počuti zelo osramočeno. "Ko se počutim osamljeno, se mi zdi, da je srce lačno. Takrat pogosto pride do prenajedanja in potem posledično tudi do bruhanja," še doda.

Celoten dokumentarni film si lahko ogledate spodaj.

P. B.