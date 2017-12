Donald Trump na praznični zabavi gostil "medijske prijatelje"

Zbranim je zaželel čudovito novo leto

2. december 2017 ob 10:24

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik je pred prihajajočimi prazniki priredil tradicoionalno zabavo za novinarje. Kljub konfliktnemu razmerju, ki ga ima z mediji, je zbrani množici namenil prijazno dobrodošlico.

Predsednik ZDA Donald Trump, ki se je skozi celotno leto zapletal v besedne spopade z novinarji in medijske hiše redno obtoževal proizvajanja lažnih novic, je na praznični zabavi novinarjem dejal, da so nekaj posebnega. "No vsaj številni med vami," je hitro dodal, ko je izrekel dobrodošlico "medijskim prijateljem."

"Letos smo potovali v številne kraje po državi. Tudi vi ste vzdržljivi, moram priznati. Bili smo povsod po svetu in ravnokar smo se vrnili z velike poti v Aziji. Bili ste stran od svojih družin in upam, da boste danes lahko malce uživali s svojimi zakonci in ljubljenimi, tukaj v ljudski hiši," je povedal Trump, ki je v dvominutnem nagovoru zbranim voščil vesel božič in jim zaželel "čudovito novo leto."

Trump je lani med predvolilno kampanjo za predsednika ZDA trdil, da v Ameriki nihče več nikomur ne zaželi veselega božiča, ampak vse drugo. Zatrjeval je, da bo temu naredil konec.



Odsotnost predstavnikov mreže CNN

Trump je med svojimi "prijatelji" sicer preživel le nekaj minut, nakar se je skupaj s prvo damo Melanio umaknil. Pokazali so se tudi šef kabineta John Kelly, tiskovna predstavnica Sarah Sanders ter svetovalka Kellyanne Conway, vendar so prav tako hitro odšli.

Po pričevanjih prisotnih je bila zabava takšna, kot vse ostale doslej, le nekoliko bolj mračna, saj se še vedno ni polegel prah po tem, ko je Michael Flynn, nekdanji svetovalec za nacionalno varnost, priznal, da je lagal o svojih stikih z Rusijo. Flynnovo priznanje namreč vnaša strah v vrste zaposlenih Bele hiše. Nihče namreč ne ve, do kam bo preiskava segla in koga bo vse pokopala pod seboj.

Na zabavi ni bilo predstavnikov ameriške medijske mreže CNN, Trumpove priljubljene tarče očitkov o zavajanju javnosti. Največje zastopstvo je imela ameriška televizija Fox News, ki velja za naklonjeno predsedniku ZDA.

M. Z.