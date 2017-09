Fergie in Josh Duhamel se po osmih letih zakona ločujeta

Delita si skrbništvo nad štiriletnim sinom

15. september 2017 ob 08:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška pevka Fergie in igralec Josh Duhamel sta sporočila, da se bosta po osmih letih zakona ločila, odločitev, da odideta vsak svojo pot, sta sprejela že na začetku leta.

"Z ljubeznijo in spoštovanjem sva se v začetku leta odločila, da se razideva. Da bi se najina družina, kar se da dobro privadila na nove razmere, sva se odločila, da javnosti o ločitvi ne obvestiva takoj. Vedno bova podpirala drug drugega in najino družino," sta v skupni izjavi povedala Fergie in Dunhamel.

44-letni igralec, ki je najbolj znan po svoji vlogi v filmu Transformerji, in dve leti mlajša pevka sta se poročila leta 2009, pred štirimi leti pa sta postala starša malemu Axlu.

Čeprav sta zakonca na družbenih omrežjih še v začetku leta objavljala fotografije, ki niso dale slutiti, da v zakonu škriplje, vedo viri blizu para povedati, da se je ločitev pripravljala že dolgo, saj sta si Fergie in Dunhamel preprosto preveč različna. "Prihajata iz popolnoma različnih okolij, zato ne preseneča, da si v življenju želita različnih stvari. Na koncu sta ubrala vsak svojo pot, pogosto pa sta bila ločena tudi zaradi dela," je vir razkril reviji People. Nekdanja pevka skupine Black Eyed Peas naj bi na prvo mesto postavila kariero, Dunhamel pa si je želel še več otrok, kar je med zakoncema povzročilo še več trenj, je še dodal vir.

