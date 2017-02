Foto: Angelina Jolie skupaj z otroki v Maddoxovi rodni Kambodži

Družina se je zbrala zaradi filma First They Killed My Father

18. februar 2017 ob 18:07

Siem Reap - MMC RTV SLO

Hollywoodska zvezdnica Angelina Jolie se je v Kambodži udeležila premiere svojega najnovejšega filmskega projekta, s seboj pa pripeljala tudi vse svoje nadobudneže.

Prvič po novici o razhodu z Bradom Pittom septembra lani in umazani ločitveni bitki, ki je sledila, se je Jolijeva v javnosti pokazala z otroki. V Aziji so jo tako spremljali 15-letni Maddox, 13-letni Pax, 11-letna Zahara, 10-letna Shiloh ter osemletna dvojčka Knox in Vivienne.

Igralka je tokrat znova sedla na režiserski stolček in posnela film o spominih deklice na režim kamboških Rdečih Kmerov, ko je med letoma 1975 in 1979 v času njihove vladavine tam umrlo več kot dva milijona ljudi.

Nosi naslov First They Killed My Father (Najprej so ubili mojega očeta) in je posnet po knjigi avtorice Loung Ung – gre za resnične spomine Ungove, ki je kruti režim doživela kot otrok. "Knjiga me je globoko ganila," je priznala Angelina in dejala, da gre za prikaz vojne skozi oči otroka: "Spremenila je moje razumevanje tega, kako vojno doživljajo otroci in kakšne čustvene posledice jim pusti."

Hollywoodska zvezdnica svoje filme rada posveča težkim tematikam. Tako je že posnela dramo V deželi krvi in medu, ki prikazuje tragične dogodke pred in med vojno na Balkanu.

Velika ljubezen do Kambodže

Nad Kambodžo pa je postala navdušena leta 2001 med snemanjem filma Lara Croft: Tomb Raider. Kmalu zatem je posvojila kamboškega dečka Maddoxa – prvega od njenih otrok – in začela kampanjo za zaščito države, ima tudi kamboško državljanstvo in potni list.

Na premieri filma pri starodavnem templju Angkor Wat v Siem Reapu, ki se je je udeležila tudi kraljeva družina, je povedala, da se s filmom ne želi osredotočati na strahote preteklosti, ampak proslaviti trdoživost in prijaznost kamboškega naroda.

"Predvsem pa je ta film način, da se zahvalim Kambodži. Brez Kambodže morda nikoli ne bi postala mati. Del mene je in vedno bo tukaj, del te države pa je prav tako vedno z menoj – Maddox," je pokazala na svojega najstarejšega posvojenca, ki je tudi sam pozdravil vse zbrane, pred mikrofon pa je nato stopila še njegova mlajša sestrica: "Ime mi je Shiloh in rada imam Kambodžo," je dejala.

