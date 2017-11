Foto: Melania hranila Gu Guja in se sprehodila po Velikem kitajskem zidu

Trump tvitnil: "Melania bo zdaj odšla na Aljasko"

10. november 2017 ob 11:56

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Medtem ko je Donald Trump že v Vietnamu, njegova žena Melania še uživa v Pekingu. V tamkajšnjem živalskem vrtu je obiskala pande, nato pa se je v miru sprehodila še po Velikem kitajskem zidu.

V pekinškem živalskem vrtu je 47-letna ameriška prva dama slovenskih korenin hranila samca velike pande Gu Guja, njegovi oskrbniki pa so jo poučili tudi o vzgoji, prehranjevanju in življenju teh prikupnih medvedov, značilnih za Kitajsko. Pred ogrado s pandami jo je pozdravila skupina kitajskih otrok, ki so imeli v rokah majhne ameriške in kitajske zastavice, in ji zapela tradicionalno kitajsko ljudsko pesem. Ona jih je z nasmeškom na obrazu poslušala in se jim zahvalila s plišastimi orli. "Hvala vam," je dejala v peščeno dolgo krilo, črn puli in črn plašč oblečena Melania, nato pa na posebno tablo zapisala še: "Hvala, pekinški živalski vrt! Čudovito je bilo spoznati Gu Guja. Melania Trump."

Sprehod po zidu

Po bližnjem srečanju s pandami se je Melania, nekdanja manekenka, odpravila še na drugo turistično točko, ki je obvezen postanek vsakega obiskovalca Kitajske - Veliki kitajski zid. Del zidu pri kraju Mutianju so izpraznili, da se je visoka gostja lahko sprehodila po starodavnem obzidju, 20.000-kilometrskem delu ćloveških rok, ki je zapisano tudi med Unescov seznam kulturne dediščine. Prav ta del zidu si pogosto obiščejo pomembni gostje, ki jih gosti kitajski državni vrh.

Melania je svojega moža Donalda do zdaj spremljala med 12-dnevno azijsko turnejo, med katero sta obiskala Južno Korejo, Japonsko in Kitajsko. Trump se trenutno mudi na zasednju foruma za Azijsko-tihomorsko gospodarsko sodelovanje (Apec) v Vietnamu. Ko je Trump zapustil Kitajsko, je tvitnil, da bo Melaniin naslednji postanek Aljaska, kjer bo "obiskala neverjetne ameriške vojake".

Peng je še vedno v kitajskih srcih

Uporabniki kitajskih družbenih omrežij so sicer v glavnem Melanio med tridnevnim obiskom Pekinga večinoma hvalili in jo primerjali s kitajsko prvo damo, prav tako elegantno Peng Lijuan. Navdušila jih je z milino, mirnostjo in občutkom za modo. Mnogi pa so se tudi čudili, kako z lahkoto je v visokih salonarjih hodila po granitnih kockah Prepovedanega mesta. Melania si je v družbi Peng ogledala tudi kulturno predstavo, barvala pande iz papirja in se v neki osnovni šoli udeležila kuharskega tečaja.

Kot običajno je bil pod drobnogledom tudi njen modni izbor. Na Kitajskem je večinoma nosila temne obleke in klasične enobarvne dolge plašče modnih hiš Dolce & Gabbana ter Alexander MqQueen.



Kitajci sicer že nekaj časa navdušuje tudi njhova prva dama Peng Lijuan, ki jo ljubkovalno kličejo kar "mama Peng".

A. P. J.