Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zakonca Trump med obiskom v Portoriku. Foto: Reuters

Melania Trump poziva k pomoči po orkanih

Orkan Maria je povzročil veliko škodo

17. oktober 2017 ob 22:16

Washington - MMC RTV SLO, STA

"Zadnjih nekaj tednov smo videli neusmiljeno stran matere narave in moje misli ter molitve so še vedno z družinami, ki so jih hudo prizadeli orkani. Tistim, ki potrebujejo pomoč, bom še naprej posojala svoj glas, čas in vire," je v videonagovoru, v katerem je pozvala za pomoč po orkanih, dejala ameriška prva dama Melania Trump.

Kot je dejala, sta s predsednikom Donaldom Trumpom na lastne oči videla, kako sočutni so ameriški državljani in pozvala, da je njihova pomoč še vedno potrebna.

Ameriška prva dama je videonagovor posnela v sodelovanju z zvezno agencijo za krizne razmere. Kot smo poročali, je Ameriške Deviške otoke, Portoriko in celinske ZDA v preteklih mesecih prizadelo več uničujočih orkanov.

Ameriška administracija je bila sicer deležna ostrih kritik zaradi odziva po opustošenju orkana Maria v Portoriku, ki ga je razdejal septembra in vzel 16 življenj, brez električne oskrbe je ostal praktično ves otok, več tisoč ljudi pa je ostalo brez doma. Trump je takrat na Twitterju zapisal, da je otok v velikih težavah po orkanu, in hkrati poudaril, da je treba rešiti milijarde dolarjev dolga do bank na Wall Streetu, ni pa spregovoril, kako bodo reševali posledice orkana na otok, niti o tem, kako bi Portoriko lahko dolg poravnal. Portoriške oblasti so mu očitale premajhno in prepočasno pomoč.

Zakonca Trump sta potem v začetku oktobra obiskala Portoriko. Trump je takrat pohvalil odziv svoje administracije, portoriške oblasti pa oštel.

K. T.