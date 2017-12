Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tovrstna srečanja v času praznikov so tradicija, dolga že nekaj desetletij. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Melania poskrbela za praznično vzdušje v Beli hiši Dodaj v

Foto: Melania Trump in Božiček obiskala bolnišnico

Razveselila bolne otroke

8. december 2017 ob 08:10

Washington - MMC RTV SLO, STA

Prva dama ZDA Melania Trump je v četrtek obiskala nacionalno otroško bolnišnico v Washingtonu, z njo pa je bolne otroke razveseljeval tudi Božiček.

Ob obisku se je srečala tako z otroki, kot tudi s starši in osebjem bolnišnice. Tovrstna srečanja v času praznikov so tradicija ameriških prvih dam, ki sega več desetletij nazaj v čas prve dame Bess Truman.

Prva dama je otrokom predstavila in jim tudi prebrala eno svojih najljubših prazničnih knjig Polarni ekspres in odgovarjala na njihova vprašanja o božičnih praznikih ter kaj prazniki pomenijo njej.

"To je čas upanja, ljubezni, tradicije in družine, zato želim vsem, da bi lahko praznovali zdravi in v družbi najbližjih."

Več utrinkov si lahko ogledate v spodnji galeriji.

P. B., foto: Reuters