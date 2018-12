Foto: Nicole Kidman, akcijska junakinja - Aquamanova mati

Zvezdniški sprehod po modri preprogi

13. december 2018 ob 08:56,

zadnji poseg: 13. december 2018 ob 09:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na zvezdniški premieri novega akcijskega spektakla Aquaman so Nicole Kidman spremljali tako njena prava družina kot sinova iz serije Majhne laži.

Kot je 51-letna igralka povedala na modri preprogi, ki so jo razvili pred Kitajskim gledališčem v Hollywoodu, je na dogodek s sabo pripeljala soproga Keitha Urbana in njuni hčeri, 10-letno Sunday Rose in sedemletno Faith Margaret, hkrati pa je povabila tudi dvojčka Nicholasa in Camerona Crovettija, ki sta igrala njena sinova v v uvodu omenjeni HBO-jevi dramski nadaljevanki. Dečka sta se ji pridružila pred bliskavicami, deklici - hollywoodska zvezdnica njuno zasebnost skrbno varuje - pa sta z očetom vstopili ob stranskem vhodu in ob kokicah čakali, da se jima pridruži mama.

V Aquamanu Kidmanova, ki smo je sicer vajeni bolj v karakternih vlogah, igra Atlanno, kraljico Atlantide in mater Arthurja Curryja, pol človeka in pol potomca Atlantide, Aquamana (naslovnega superjunaka igra Jason Momoa). Kot je povedala oskarjevka (zlati kipec je dobila za vlogo Virginie Woolf v drami Ure do večnosti), jo je prav izkušnja snemanja take visokoproračunske akcije pritegnila k projektu, saj si je res želela posneti kak "hud akcijski prizor", hkrati pa je na ta način uresničila svojo željo po sodelovanju z režiserjem Jamesom Wanom, čigar "velika oboževalka" je.

Kmalu bomo Nicole, ki se je v filmu o superjunaku preizkusila pred več kot 20 leti, igrala je dr. Chase Meridian v Batmanu za vedno Joela Schumacherja, ki pa je naletel na izjemno slabe kritike, lahko videli na velikem platnu v novem projektu Jaya Roacha, v katerem igra tv-novinarko Gretchen Carlson, ob njej pa ima film o nadlegovanju in ustrahovanju na tv-mreži Fox News močno preostalo žensko zasedbo: Charlize Theron, Allison Janney, Margot Robbie, Kate McKinnon, Alice Eve in Connie Britton. "Kup žensk se nas trudi, da bi naredile resnično dober film," je dodala Kidmanova.

Akcijska domišljijska pustolovščina Aquaman, v kateri poleg Momoe in Kidmanove igrajo še Amber Heard, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Randall Park in Patrick Wilson, na slovenska platna prihaja že danes.

V fotogaleriji si oglejte nekaj utrinkov s premiere v LA-ju, vsako izmed slik lahko povečate s klikom.

A. K.