Foto: Putin na poroko pripeljal kozake in se zavrtel z nevesto

Poroka avstrijske zunanje ministrice Karin Kneissl

18. avgust 2018 ob 17:30

Gradec - MMC RTV SLO

Vladimir Putin se je udeležil poroke avstrijske zunanje ministrice, ki je s povabilom vzdignila veliko prahu. Kljub številnim očitkom in obsodbam njenega dejanja so se gostje, vključno z nevesto in ruskim predsednikom, na poroki zelo zabavali.

Avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl se je s svojim dolgoletnim partnerjem, 54-letnim poslovnežem Wolfgangom Meillingerjem, poročila v kraju Gomilica (Gamlitz), ki leži le 30 kilometrov severno od Maribora. Zaradi pomembnih gostov – poleg Vladimirja Putina sta se dogodka udeležila tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz in podkancler Heinz-Christian Strache – so okrog kraja, ki leži sredi z vinogradi posejane pokrajine, vladali strogi varnostni ukrepi. Ruskega predsednika je policijsko spremstvo sicer pričakalo že na letališču v Gradcu.

Putin je 53-letni nevesti pred gostiščem, kjer se je odvijalo poročno slavje, podaril šopek rož, kot poročno darilo pa je s sabo pripeljal pevski zbor kozakov, ki je poskrbel za zabavo vseh zbranih gostov. Poroka, ki je že nekaj dni burila duhove javnosti, je sicer minila v veselem in sproščenem vzdušju.

Plaz kritik zaradi spornega vabila

Kot je za medije izjavil svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov, je avstrijska zunanja ministrica Putina na poroko povabila ob njegovem junijskem obisku Dunaja.

"Kako naj Avstrija med predsedovanjem Svetu Evropske unije uresniči vladne napovedi, da bodo med EU-jem in Rusijo zgrajeni mostovi in da bo pri tem nepristranski posrednik, če sta avstrijska zunanja ministrica in kancler tako zelo očitno na eni strani," se je ob novici, da zunanja ministrica na svoji poroki pričakuje Putina, spraševal Andreas Schieder iz stranke avstrijskih socialnih demokratov.

Avstrijska poslanka v Evropskem parlamentu Evelyn Regner je ob tem izjavila, da je to povabilo Avstrijo pred evropskimi partnerji predstavilo v sramotni luči. Dejanje je označila za "provokacijo evropskih razsežnosti". Avstrijska stranka Zelenih je zunanjo ministrico celo pozvala k odstopu, saj naj bi bil Putin eden od najbolj agresivnih sovražnikov zunanje politike Evropske unije.

Karin Kneissl je vse očitke zavrnila in zatrdila, da Putinov obisk "ne bo spremenil ničesar v povezavi z avstrijsko zunanjo politiko". V kabinetu ministrice so Putinov obisk sicer najprej označili kot "zaseben dogodek", nato pa so ga spremenili v "delovni obisk".

Putin se je po pogostitvi že odpravil v Nemčijo, kjer se bo v večernih urah v bližini Berlina sestal s kanclerko Angelo Merkel.

Utrinke s poroke si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

M. Z.