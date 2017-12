Foto: Ukrajinska teniška zvezdnica pokazala vse čare

Sprostitev pred OP Avstralije

16. december 2017 ob 13:24

Kijev - MMC RTV SLO

Elina Svitolina, prvo ime ukrajinskega tenisa in šesta igralka sveta, je za decembrsko številko ukrajinske revije XXL posnela serijo erotičnih fotografij.

23-letna svetlolaska krasi naslovnico revije za moške v prosojnem belem topu s teniškim loparjem v roki in tetovažo tigra na stegnu.

Fotoseansa je očitno potekala v kopalnici, na seriji fotografij pa vidimo Svitolino v zapeljivih, sugestivnih pozah, oblečeno zgolj v vroče hlačke, spodnje perilo ali pa prekratko krilce, izpod katerega kuka gola zadnjica.

Mladinska zmagovalka Roland Garrosa iz leta 2010 pravi, da je na "fantastičnem snemanju" močno uživala in da bi v prihodnosti rada še pozirala za moške revije.

Zagotovo bi še pozirala

"Če sem že pozirala za erotične fotografije? Ne, to je prvič," je povedala za ukrajinsko teniško spletno stran btu.org.ua.

"Profesionalnost ekipe mi je dala samozavest in počutila sem se sproščeno. Vesela sem, da smo z ekipo to naredili fantastično. Če me kdo vpraša, ali bi še kdaj pristala na tako snemanje, bom zagotovo privolila."

Svitolina, zmagovalka 11 WTA-turnirjev, ki je lansko sezono zaslužila 3,2 milijona dolarjev z nagradami, se sicer v teh dneh pospešeno pripravlja na OP Avstralije, ki se v Melbournu začenja 15. januarja.

K. S.