Foto: Zvezde v Benetkah - od Clooneyjev do Carreyja

Fotogenični utrinki s 74. Mostre

7. september 2017 ob 10:44

Benetke - MMC RTV SLO

Beneški filmski festival, ki se bo sklenil v soboto, je tudi v 74. izdaji ponudil dobršno mero zvezdniškega blišča: veliko pozornosti na rdeči preprogi so pritegnili slavni pari.

Še posebej zavzeto so fotografi na sprožilce pritiskali med mimohodom Georgea in Amal Clooney - ona v vijolični kreaciji Atelierja Versace, on v "klasičnem" Armaniju -, ki sta se prav na Mostri prvič pojavila skupaj v javnosti po rojstvu njunih dvojčkov Elle in Alexandra. Morda ni šlo za naključje, saj je bilo mesto na vodi pred tremi leti kulisa pravljične poroke filmskega zvezdnika in ugledne odvetnice.

Veliko se je pisalo tudi o tem, da sta pred medijskimi žarometi tokrat prvič skupaj pozirala Darren Aronofsky in Jennifer Lawrence - kot že nekaj let je bila na večerni galapremieri modno zvesta pariški hiši Dior -, čeprav režiser in igralka, ki ji je namenil tudi osrednjo žensko vlogo v srhljivki Mati!, zaradi katere sta v Benetke sploh prišla, dejansko nista pokazala, da sta par, tudi pozirala sta vedno v družbi Jeninih soigralcev Michelle Pfeiffer in Javierja Bardema.

Omenjeni španski oskarjevec se je dan kasneje pred rafalom bliskavic sprehodil s soprogo Penelope Cruz, prav tako oskarjevko (kot Amal Clooney je nosila kreacijo Atelierja Versace), s katero skupaj nastopata v drami Loving Pablo, zgodbi o novinarki, ki se zaljubi v razvpitega mamilarskega dona Pabla Escobarja v režiji Fernanda Leóna de Aranoe. Biografske vsebine - natančneje dokumentarec o snemanju filma o Anydju Kaufmanu Človek z lune izpred skoraj dveh desetletij - so bile tudi povod za vrnitev pred objektive dežurnega šaljivca Jima Carreyja, ki je s svojimi norčijami navduševal fotografe.

Slavne dame, med njimi Susan Sarandon, ki sta jo na bleščeči dogodek pospremila kar sinova Miles in Jack Henry Robbins, pa predsednica letošnje festivalske žirije Annette Bening, Judi Dench, Helen Mirren, Frances McDormand, Julianne Moore - vsem omenjenim igralskim velikankam, med katerimi nikakor ne smemo pozabiti na Jane Fondo, ki je letos poleg kolega Roberta Redforda dobila zlatega leva za življenjsko delo, je skupno tudi to, da so oskarjevke - so seveda poskrbele za odmerek modnega blišča, nekaj utrinkov si oglejte v fotogaleriji.

A. K.