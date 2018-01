"Groba kršitev" kodeksa črnine - Blanca Blanco na globuse v strastni rdeči

Za svojo odločitvijo še vedno stoji

8. januar 2018 ob 21:54,

zadnji poseg: 8. januar 2018 ob 22:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na letošnji podelitvi zlatih globusov so barvite toalete zamenjala črna oblačila, igralka Blanca Blanco pa se za kodeks črnine ni zmenila in je s svojo izbiro razbesnela številne.

36-letnica sicer ne velja za hollywoodsko zvezdnico, nastopila je že v številnih filmih, kot so na primer Showgirls 2: Penny's From Heaven, Beverly Hill Christmas in Bermuda Tentacles, a preboj v filmskem svetu ji do zdaj ni uspel.

Na naslovnicah tabloidov je sicer kraljevala na lanski podelitvi oskarjev, vendar ne zaradi svoje dela, ampak zaradi izbire garderobe - razporek na njeni dolgi zlati obleki je bil namreč previsok in je na trenutke razkril celo mednožje.

In na naslovnicah se je zaradi izbire obleke znašla tudi letos.

Na nedeljski podelitvi zlatih globusov so se igralke v znak protesta proti razširjenemu in predolgo dopuščenemu spolnemu nadlegovanju ter vsem krivicam, ki se dogajajo v filmski industriji, odločile za črne toalete, pri tem pa so jih podprli tudi moški kolegi, in rdeča preproga se je tako spremenila v najbolj turobno vseh časov.



"Ta problem je večji od barve moje obleke"

Toda v poplavi črnine se je nenadoma zasvetilo nekaj popolnoma nasprotnega. Blanca Blanco je namreč prikorakala v svetleče rdeči oprijeti obleki, ki je znova razkrivala tudi precej njene kože - sicer nekoliko manj kot lani ... Spremljal jo je njen dolgoletni fant, 68-letni igralec John Savage.

In družbena omrežja so v hipu ponorela, na igralko se je usul plaz očitkov, da je šlo za cenen in nespoštljiv poskus kupovanja pozornosti.

Blanca je svojo odločitev danes nato branila z besedami, da obožuje rdečo barvo, ki po njenem mnenju pooseblja strast, kar pa ne pomeni, da ne podpira gibanja za enakopravnost žensk, in da pozdravlja pogum vseh tistih, ki so se odločile presekati ta gordijski vozel zlorab.

"Vendar je ta problem večji od barve moje obleke," je odgovorila na očitke in ob tem opozorila, da je del tega problema tudi sramotenje, ki je zdaj doletelo tudi njo, del tega istega problema.

Pogum ali napaka?

Njen odziv je nekatere omehčal, saj so se na omrežjih pojavili tudi zapisi v njeno podporo - češ da "te mora biti veliko v hlačah", da si upaš upreti množični odločitvi elit, drugi pa vztrajajo, da si tega ne bi smela privoščiti.

Za črnino se sicer niso odločili čisto vsi udeleženci podelitve, vendar je bila njihova izbira nekoliko milejša in ne tako vpadljiva kot Blancina.

Besna Rose

Nad množično izbiro črne kot znak solidarnosti sicer ni bila navdušena niti igralka Rose McGowan, ki je razvpitega producenta Harveyja Weinsteina, ki je bil kamenček, ki je sprožil ta škandal glede spolnih nadlegovanj v Hollywoodu, obtožila posilstva.

Zapisala je, da "nima časa za hollywoodsko dvoličnost" in kolegom očitala, da so "zdaj oblekli črno v čast njihovih posilstev, sicer pa ne bi mignili niti s prstom".

