Gurujka Gwyneth: (Poleg tople vode) lastnoročno odkrila jogo

Njena platforma za zdravo življenje redno tarča kritik

5. december 2018 ob 11:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Joga se prakticira že tisočletja, a samooklicana gurujka zdravega življenja Gwyneth Paltrow si je prisvojila dobršen del zaslug za popularizacijo teh starodavnih hindujskih duhovnih urjenj.

Oskarjevka in poslovna ženska, ki je s svojimi izjavami in dejanji že večkrat dvigala prah – prav ona je med zaslužnimi za širjenje mita o "beli smrti", torej zapovedi o nujnosti izogibanju vsej beli hrani, bila pa je tudi promotorka "vaginalnega soparjenja" –, je v svežem intervjuju za revijo WSJ med drugim povedala: "Spominjam se, ko sem se začenjala ukvarjati z jogo, in so ljudje govorili: 'Kaj je ta joga? Čarovnica je. Čudakinja.'" Nadaljevala je: "Oprostite mi, če bo to slišati čudno, ampak pred kratkim sem šla v LA-ju na uro joge in 22-letnica za pultom me je vprašala: 'Ste že poskusili jogo?' Dobesedno sem se obrnila k prijateljici in rekla: 'Punca, ti imaš službo prav zato, ker sem jaz že poskusila jogo.'"

Paltrow je morda v rahli zmoti glede svojega vpliva na popularizacijo joge, je pa gotovo vplivnica v svetu zdravega življenja in prehrane. 46-letnica zadnje čase namreč bolje kot s filmi služi s svojo platformo Goop, na kateri deli nasvete za zdravo življenje in prodaja (po mnenju mnogih predrage) kozmetične in druge pripravke, Goop prireja tudi svoje "wellness summite" z zvezdniškimi gostjami, na katerih udeleženkam na delavnicah predavajo in jim predvsem prodajajo svoje izdelke in zamisli.

Igralkino zanimanje za zdrav slog življenja se je prebudilo, ko so njenemu očetu leta 1998 postavili diagnozo raka na grlu (leta 2002 je režiser Bruce Paltrow za to boleznijo tudi umrl, op. a.). Pravi, da so se takrat začeli obsojajoči pogledi ljudi, češ: "Kako misliš, da lahko hrana vpliva na zdravje, ti norica?"

"Nahranite svoj notranji vidik"

Goop, ki se je razvil iz elektronskega novičnika, je bil zaradi svojih "newagerskih" pogledov, denimo gesla "Nahranite svoj notranji vidik", že večkrat tarča parodij in kritik, saj naj bi njihovim nasvetom manjkalo znanstvene podlage, prodajani izdelki pa niso dajali obljubljenih rezultatov, prav tako je bila na udaru Gwyneth, ki so ji pogosto očitali odkrivanje tople vode. A se sama po načelu "slaba publiciteta ne obstaja" s tem ne obremenjuje preveč, pravi, da jo "izstreljene puščice" celo veselijo, saj so dokaz, da so ljudje zelo "radovedni glede naravnih rešitev in starodavnih načinov, ki lahko dopolnjujejo znanost in medicino".

Še sveža gospa Falchuk - pred kratkim se je poročila s tv-producentom Bradom Falchukom, iz prejšnjega zakona s Chrisom Martinom, frontmanom zasedbe Coldplay, s katerim sta ob razhodu v javnost poslala sporočilo o "zavestnem razparjenju", pa ima otroka Apple in Mosesa - je povedala še, da je hvaležna za svoje "fascinantno" življenje, v katerem je "zadela loterijo", saj ji je dalo tako izjemne priložnosti, po drugi strani pa je že malce stara in betežna in si želi samote. "Tukaj sem samo enkrat in želim si neverjetno življenje. Včasih sem sedela v svoji prikolici, kadila in čakala, da skozi vrata stopi Ethan Hawke. In poglejte me zdaj."

A. K.