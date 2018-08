Harry in Meghan oddih preživela pri zakoncih Clooney

Skrivni pobeg na jezeru Cuomo

22. avgust 2018 ob 19:52

London - MMC RTV SLO

George Clooney ve, zakaj rad preživlja svoj oddih v svoji vili ob jezeru Cuomo v severni Italiji – ker ima tam relativni mir pred paparaci. Prav zato sta princ Harry in Meghan Markle sprejela zvezdnikovo vabilo.



Po poročanju revije Us Weekly sta mladoporočenca, vojvoda in vojvodinja Susseška, konec tedna preživela v Italiji kot posebna gosta zakoncev Clooney.

V času, ko Meghanin oče Thomas javno blati kraljevo družino in toži, ker ne vidi hčerke, Meghanina polsestra Samantha pa išče svojih pet minut slave v rumenih medijih, par to poletje ni ravno imel veliko časa za sprostitev. Zato sta priskočila na pomoč Clooney in njegova žena Amal.

"Clooneyja sta na začetku poletja osebno povabila Meghan in Harryja na svoj dom, vabilo pa da lahko izkoristita kadar koli," je povedal neimenovani vir. "George in Amal sta bila tako vesela, da sta lahko gostila Meghan in Harryja. Harry in George imata posebno vez in prijateljstvo."

Clooneyja tudi na poroki

Da sta Clooneyjeva dobra prijatelja z rdečelasim princem in njegovo izbranko, je bilo jasno že maja, ko sta bila starša dvojčkov med izbranimi zvezdniki, povabljenimi na poroko leta v Windsorski grad.

Amal in Meghan sta postali prijateljici šele v času pred poroko, a Clooney ima že dalj časa posebno povezavo s kraljevo družino. Jack Brooksbank, zaročenec britanske princese Eugenie, je namreč britanski ambasador Clooneyjeve znamke tekile, Casamigos Tequila.

33-letni Harry in njegova štiri leta starejša ameriška žena se sicer to poletje, razen kratkega delovnega obiska v Dublinu, kaj dosti ne izpostavljata javno in čas raje preživljata v svojem domu v Oxfordshiru.

K. S.