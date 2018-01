Izpoved "utišane" pornozvezde: Trump me je primerjal s svojo hčerko

Trumpov odvetnik že zanikal vse navedbe

18. januar 2018 ob 19:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica pornografskih filmov Stormy Daniels je dvignila precej prahu, ko se je razgovorila o svoji domnevni aferi s trenutnim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Predvsem zaradi izjave, da so ji plačali 130.000 ameriških dolarjev za molk.

38-letnica je o domnevni aferi spregovorila že leta 2011 za revijo In Touch, toda intervjuja niso objavili in nanj so že skoraj pozabili. Vse do začetka meseca, ko so se znova pojavile govorice. Te je spodbudil zapis v časniku Wall Street Journal, nanje pa se je odzval Trumpov odvetnik Michael Cohen in zanikal kakršno koli razmerje z Danielsovo: "Predsednik Trump še enkrat vehementno zanika kakršen koli pripetljaj, kot ga opisuje gospa Daniels."

Danielsova v intervjuju, ki je po sedmih letih le prišel na prodajne police, trdi drugače. V njem opisuje, kako sta se s Trumpom prvič zapletla leta 2006 - le tri mesece za tem, ko je njegova soproga Melania povila njunega sina Barrona. Usodno srečanje se je zgodilo v hotelski sobi blizu jezera Tahoe. Danielsova, katere pravo ime je Stephanie Clifford, je v intervjuju povedala, da je le nekaj kratkih interakcij med njo in Trumpom vodilo v "generični seks iz šolskih učbenikov".

Po njenem pričevanju, ki je potekalo ob poligrafskem testu, sta se s Trumpom spoznala na zvezdniškem golfskem turnirju julija 2006. Po kratkem stiku, ob katerem se ji je zgolj predstavil, je takrat še nepremičninski mogotec že isti dan prišel do nje in jo prosil za številko. Odzvala se je tudi njegovemu povabilu na večerjo, toda ko je prišla v njegovo hotelsko sobo oblečena vabilu primerno, je zalotila Trumpa, kako je na kavču gledal televizijo, oblečen v spodnji del pižame.

"Vprašala sem ga: 'A gospod Hefner ve, da ste mu ukradli opravo?'," se je spominjala Danielsova in dodala, da sta kljub slabemu začetku le večerjala v njegovi sobi. Vmes je šla v kopalnico, da se je osvežila, in ko se je vrnila, je Trump že sedel na postelji. Ko ji je dejal, naj pride k njemu, si je mislila: "Uf, pa dajmo."

Po besedah zvezdnice filmov za odrasle ni bil seks z njim nič posebnega. Hkrati je priznala, da nista uporabila zaščite: "Nič ni bilo divjega. Ostala sva pri enem položaju - kaj pa lahko pričakujete od nekoga, ki je toliko star, kot je bil on."

Primerjava z Ivanko

Od tistega usodnega večera jo je Trump večkrat klical in ji na enem izmed srečanj celo dejal, da je "nekdo, ki ga ceni". "Lepa in pametna, kot je njegova hčerka," je še dodala Danielsova. Kot je še povedala v intervjuju, ji je Trump celo obljubljal vlogo v njegovem resničnostnem šovu Pripravnik. Na koncu se ni nič izcimilo iz tega, saj jo je na zadnje poklical konec leta 2009 oziroma na začetku leta 2010.

Zgodbo Danielsove je celo potrdil njen nekdanji mož Mike Moz, ki je leta 2011 za revijo In Touch dodal, da sta se njegova žena in Trump velikokrat slišala po telefonu.

K. K.