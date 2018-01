Šokantna knjiga o Trumpu na policah; Trump: "Polna je laži in zavajanj"

Nova razkritja o ruskem vpletanju v ameriške volitve

5. januar 2018 ob 11:57

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Kljub poskusom odvetnikov Donalda Trumpa, da preprečijo izdajo odmevne knjige Michaela Wolffa o dogajanju v Beli hiši, se je ta zaradi izjemnega zanimanja javnosti pet dni prej, kot je bilo načrtovano, že znašla na prodajnih policah.

Založniška hiša Henry Holt je sporočila, da zahtev Trumpovega odvetnika Charlesa Harderja, da ustavijo izdajo in objavijo opravičilo za laži, ne jemljejo resno. "Predsednik je namreč javna oseba, novinarja pa ščiti prvi amandma k ustavi," so zapisali. Avtor, novinar Michael Wolff, pa je tvitnil: "Tako, knjigo lahko kupite in preberete. Hvala, gospod predsednik." Obenem se mu je zahvalil za grožnjo in odzive, ki so zelo povečali zanimanje za knjigo.

"Opazujte, kaj se bo zgodilo z njim in plehkim Stevom"

Wolff v knjigi Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše obsežno navaja Trumpovega ideologa Steva Bannona, ki je bil lani odpuščen s položaja glavnega političnega stratega Bele hiše. Bannon je zelo kritičen do Trumpa in članov njegove družine. Trump je ob prvi objavi odlomkov iz knjige Bannona obtožil, da "ni izgubil le službe, ampak tudi pameti". Kritike nanj so se usule tudi z drugih konservativnih strani, na čelu s Trumpu zvesto televizijo Fox News. Trump je nato spet napadel knjigo, jo označil za "polno laži" in zatrdil, da avtor knjige nikoli ni imel vstopa v Belo hišo, niti ni nikoli govoril z njim.

"Nikoli nisem odobril vstopa v Belo hišo avtorju lažne knjige, večkrat sem ga celo zavrnil. Z njim nikoli sploh nisem govoril. Polna je laži, zavajanj in virov, ki ne obstajajo. Poglejte preteklost tega moškega in opazujte, kaj se bo zgodilo z njim in plehkim Stevom," je tvitnil Trump.

Kakšne bodo posledice srečanja Trumpa mlajšega z Rusi?

Izmed vseh izjav v knjigi najbolj izstopa Bannonovo mnenje, da je bilo srečanje Trumpovega sina Donalda mlajšega poleti 2016 v Trumpovi stolpnici z rusko pravnico "izdajalsko in nedomoljubno". Trump od samega začetka zatrjuje, da ni imel nobenih povezav z Rusi in da so preiskave delo demokratov, ki ne znajo prenesti poraza. Razvpiti sestanek z rusko odvetnico Natalijo Veselnicko je prišel na dan julija lani. New York Times je mlajšega Trumpa obvestil, da prihaja članek, ta je poklical očeta in 8. julija naj bi na letalu Air Force One na poti z vrha G-20 nastalo pisno navodilo predsednika, naj sestanek opiše kot srečanje o posvojitvah ruskih otrok.

Ta razlaga je potem padla v vodo z objavo elektronske pošte, v kateri mlajši Trump priznava, da je sprejel Ruse v pričakovanju negativnih informacij o demokratki Hillary Clinton. Zaradi pisma naj bi potem odstopil tiskovni predstavnik Trumpove odvetniške ekipe Mark Corallo, ker je menil, da gre za oviranje preiskave.

Ameriški pravniki vidijo v predsednikovem narekovanju pisma na letalu zelo verjetno obtožnico zaradi oviranja preiskave in vsi, ki so bili takrat na letalu, so se glede na Wolffovo pisanje potuhnili. Ivanka Trump pravi, da je šla spat, Jared Kushner, da ni ničesar pisal, drugi pa so gledali film.

Posebni tožilec Robert Mueller, ki diha Trumpu za ovratnik, ker je odpustil direktorja FBI-ja Jamesa Comeyja, preiskuje tudi možnost, ki jo je omenil Bannon, da je šla Veselnicka s sinom po sestanku nekaj nadstropij višje v Trumpovi stolpnici na pogovor z očetom. Dodaten element teorije o oviranju preiskave je odpustitev Comeyja zaradi vodenja ruske preiskave, New York Times pa je danes objavil še informacijo, da naj bi Trump pritiskal na svojega odvetnika, da pritisne na pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa, naj se ne izloči iz preiskave ruske afere in mu jo pomaga ustaviti.

Oviranje preiskave je kaznivo dejanje, vendar pa lahko predsednika kaznuje le kongres s postopkom odstavitve.

Obtožbe, da ima Trump duševne težave

Knjiga je le del Trumpovih težav, saj je Politico v četrtek objavil, da so kongresni demokrati z enim republikancem decembra povabili na pogovor profesorico psihiatrije z univerze Yale Bandy X. Lee, ki jih je opozorila, da Trump kaže vsa znamenja, da ne bo več dolgo zdržal vseh pritiskov položaja. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders se je v četrtek ogorčeno odzvala na ugibanja o predsednikovem duševnem zdravju in pripravljenosti na morebitno poslabšanje njegovega stanja, ki so se povečala po tvitu o tem, da ima večji jedrski gumb od voditelja Severne Koreje. "Če ne bi bil duševno uravnovešen, potem ne bi bil predsednik. To je sramotna obtožba," je dejala.

Ločeni spalnici zakoncev?

Wolff v knjigi še zatrjuje, da Trump ni nikoli zares pričakoval zmage na volitvah in tudi njegovi sodelavci v kampanji so imeli pred volitvami že urejene dobre službe in položaje, ki bi jih zasedli po pričakovanem porazu proti Clintonovi. Poraz naj bi posebej pričakovala prva dama Melania Trump, ki je med kampanjo prinesla možu časopis New York Post z njenimi golimi fotografijami na naslovnici in ga vprašala, ali je to njena prihodnost. Trump naj bi ji obljubil, da bodo tožili časopis, in zagotovil, da bo novembra vsega konec, ker ne bo zmagal. "Ob Trumpovi zmagi je bila Melania v solzah - pa ne od sreče," je zapisal Wolff.

Wolff Trumpa v knjigi opisuje kot nekoga, ki mu ni jasno, kaj pomeni biti predsednik, preživlja večino časa pred televizorji in se baše s hamburgerji ter telefonira prijateljem. Z Melanio nista veliko skupaj - bila naj bi prva po zakoncih Kennedy, ki imata v Beli hiši ločene spalnice, Wolff pa navaja tudi Bannonove trditve, da ne bo končal prvega mandata - bodisi zaradi ruske preiskave bodisi ker bo sam odstopil.

Sandersova je v četrtek knjigo ponovno zavrnila kot kup laži, nekdanji svetovalec Bele hiše Sebastian Gorka pa je dejal, da bo to knjigo kupil le nekdo, ki že sovraži predsednika ZDA.

A. P. J.