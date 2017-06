Katy Perry: Swiftova je poskušala uničiti moj karakter

Spregovorila o sporu s Taylor Swift

10. junij 2017 ob 09:06

Los Angeles - MMC RTV SLO

Katy Perry je v nedavnem intervjuju za glasbeni portal NME spregovorila o dolgo trajajočem sporu z glasbeno kolegico Taylor Swift. Prvič pa je svojo plat zgodbe podala med snemanjem skeča z Jamesom Cordenom.

"Nisem svetnica, tudi mene stvari razjezijo," je pojasnila. "Želim si, da bi lahko vedno znova sprejela vse, kar se dogaja, ampak hkrati pa nisem šleva. Ne morem pustiti, da nekdo poskuša tako močno uničiti moj karakter."

Naj spomnimo, da sicer še vedno ni čisto natančno znano, kaj je spor med glasbenicama sploh povzročilo. Se pa pojavljajo močna namigovanja, da se je vse začelo zaradi spremljevalnih plesalcev - leta 2012 so trije plesalci, ki so večinoma sodelovali s Perryjevo, pred koncem turneje zapustili Swiftovo ter se pri koncertiranju ponovno pridružili Perryjevi.

Napetosti so v javnost prišle leta 2014, ko je Swiftova javno priznala, da uspešnica Bad Blood (Slaba kri) govori o tem, da sta ona in neimenovana umetnica pravi sovražnici. Ob tem je Perryjevo obtožila, da je poskušala sabotirati njeno turnejo.

Prvič spregovorila o tem

Perryjeva je prvič o svoji plati zgodbe spregovorila med snemanjem zvezdniških karaok (Carpool Karaoke) z Jamesom Cordenom za njegovo pogovorno oddajo The Late Late Show. Na vprašanje, zakaj je to storila ravno tam, odgovarja, da se ob Jamesu počuti varno. "Zaradi njega se tudi ves svet zdi bolj varen," je pojasnila. "Nikoli me nihče ni vprašal za mojo plat zgodbe, čeprav vedno obstajajo tri: prva, druga in resnica."

Skladba Bad Blood je sicer nastala pod okriljem producenta Maxa Martina, ki sodeluje tudi s Perryjevo - in to od samega začetka, natančneje od skladbe I Kissed a Girl. "Zdi se mi, da ni vedel, komu je skladba Bad Blood namenjena. Prav tako pa mu ne morem zapovedati, s kom lahko sodeluje in s kom ne, saj enostavno nisem takšna. Maxa imam zelo rada in z njim delam že od začetka," je še dodala za NME.

Katy Perry je 9. junija izdala novo ploščo Witness, ki je med drugim na voljo na platformi za pretočno predvajanje Spotify. Tako je morda zgolj naključje, da je svojo diskografijo po več letih premora tam ponovno ponudila tudi Taylor Swift. Sicer je na družbenem omrežju Twitter zapisala, da je to nagrada oboževalcem za prodanih več kot deset milijonov izvodov plošče 1989.

Swiftova v sporu tudi z Nicki Minaj

Vmes se je sporu pridružila še Nicki Minaj. S Perryjevo je pripravila skladbo Swish Swish, v kateri po besedah oboževalcev pokažeta novo ogledalo Swiftovi. Tuji mediji so se ob izidu razpisali, da Perryjeva z besedilom skladbe vrača udarec: "Don't need opinions from a shellfish or a sheep." (Oziroma: ne potrebujem mnenja školjke ali ovce.) Beseda ovca naj bi se navezovala na tvit, ki ga je Perryjeva zapisala kmalu po intervjuju Swiftove za Rolling Stone, kjer je zapisala: "Pazite se Regine George (op. a.: lika v Zlobnih dekletih) v ovčji koži."

Tudi Minajeva ima pestro zgodovino s Swiftovo. V spor sta se zapletli po podelitvi MTV-jevih videonagrad leta 2015. Takrat je Minajeva ostala brez nominacije v kategoriji za videospot leta, Swiftova pa je bila nominirana z videospotom za skladbo Shake It Off. "Če vaš videospot slavi ženske z vitkimi postavami, bo nominiran za videospot leta," je zapisala Minajeva. Spor sta navidezno rešili, ko sta skupaj nastopili na že omenjeni podelitvi nagrad.

