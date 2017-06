Kim in Kanye naj bi za tretjega otroka najela nadomestno mater

Zaradi zdravstvenih težav bi bila njena nosečnost preveč tvegana

22. junij 2017 ob 10:22

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Klan Kardashian naj bi se čez nekaj mesecev še povečal, saj ameriški mediji poročajo, da sta se Kim Kardashian in Kanye West dogovorila z neko žensko, da bo donosila njunega otroka.

36-letna Kim je sicer rodila dva otroka, deklico North, ki je bila rojena leta 2013, in dve leti mlajšega dečka Sainta. A obe njuni nosečnosti sta bili zelo težavni in tvegani, saj je Kim predtem morala opraviti kar nekaj operacij in zdravniških posvetov, kar so seveda ujele tudi kamere, ki skrbno sledijo njej in njenim sorodnikom, vse to pa milijoni gledalcev nato vidijo v seriji Keeping Up With the Kardashians.

Ni znano, ali je že noseča

Zvezdnica resničnostne serije si želi z možem, slavnim raperjem, kljub zakonskim težavam, o katerih so obsežno poročali rumeni mediji, zdaj imeti še enega otroka, a so ji zdravniki to odsvetovali. Zato sta Kimye, kot je kombinacija njunih imen in vzdevek slavnega para, našla rešitev - nadomestno mater.

Več medijev je tako v sredo poročalo, da sta Kim in Kanye najela neimenovano žensko, ki bo nosila in rodila njunega otroka, v zameno pa ji bosta po poročanju portala TMZ plačala več kot 113.000 ameriških dolarjev. Ni znano, ali ženska že nosi njunega tretjega otroka ali ne.

"Vedno sem vedela, da je ena izmed možnosti tudi nadomestno starševstvo. Zdaj je ta možnost moja resničnost," je temnolasa Kim, ki je v sredo predstavila svojo kozmetično linijo, ki je bila razprodana v nekaj urah, aprila dejala v resničnostni seriji, ki opisuje prigode in dogajanje v številčni družini Kardashian.

leto za v pozabo

Za Kim in Kanyejem, ki veljata za enega izmed najbolj slavnih parov na svetu, je sicer težko leto. Kim so lani oktobra v Parizu oropali in ji odnesli več milijonov dolarjev vreden nakit, kar jo je tako pretreslo, da se je za nekaj časa povsem umaknila z družabne scene in družbenih omrežij, kar je bilo pred tem skorajda nepredstavljivo. Ob koncu lanskega leta pa je zaradi psihičnega zloma Kanye moral odpovedati nekaj koncertov.

A. P. J.