Kim Kardashian za "cameo" podoživela rop draguljev

Oceanovih osem v kinu naslednje poletje

18. januar 2017 ob 10:04

zadnji poseg: 18. januar 2017 ob 10:08

New York - MMC RTV SLO

Dobili smo še en dokaz o tem, da resnično življenje Kim Kardashian ves čas meji na fikcijo. Le nekaj mesecev po tem, ko so jo v Parizu oropali, je odigrala samo sebe v filmu o ropu draguljev.

36-letna resničnostna zvezdnica, ki je po omenjenem incidentu, med katerim se je baje "bala za življenje", za nekaj mesecev poniknila in je tudi v družbenih medijih bolj zadržana – takrat so ji nekateri, med njimi tudi Karl Lagerfeld, očitali, da si je rop nakopala sama, ker se je s svojim razkošnim nakitom bahala na Instagramu –, se bo skupaj s polsestrama Kendall in Kylie Jenner pojavila v filmu Oceanovih osem – gre za dodatek trilogiji Oceanovih enajst oziroma film, katerega zgodba se dogaja pred tisto iz omenjene uspešnice z Bradom Pittom in Georgeem Clooneyjem.

V novem filmu z ugledno žensko zasedbo – naštejmo le Sandro Bullock, Cate Blanchett in Anne Hathaway – imajo članice klana Kardashian cameo vloge, ki so jih pred kamerami v glamuroznih toaletah (Kimina bela čipkasta obleka, kot so zapisali tabloidi, domišljiji ni prepustila veliko) že odigrale v newyorškem Metropolitanskem muzeju. Filmski rop se namreč zgodi na tamkajšnjem galaplesu, ki ga vsako leto priredi slovita urednica modne revije Vogue Anna Wintour – tudi ona se bo na kratko pojavila na platnu v vlogi same sebe.

Kim je na snemanje priletela naravnost s tridnevnega obiska v Dubaju, njen newyorški nastop je tudi uradno naznanilo vrnitve na družabno sceno po oktobrskem ropu v Parizu, po katerem sta se s soprogom Kanyejem Westom, ki je pozneje pristal v bolnišnici zaradi izčrpanosti, za nekaj časa zavila v medijski molk.

V kinodvorane Oceanovih osem prihaja poleti 2018.

