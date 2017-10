Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Richard Branson razkriva poskuse goljufij. Foto: Reuters Otok Necker, kjer Branson živi, je orkan Irma povsem razdejal. Branson je prek satelitskega telefona pozneje sodelavcem v London sporočil, da je divjanje preživel v kleti. Foto: AP Sorodne novice Irma z zemljo zravnala Bransonov Necker, zdaj grozi še Trumpovemu Mar-a-Lagu Dodaj v

Kot iz filma o Jamesu Bondu: Spretni goljuf skušal opehariti Bransona

Iz prijatelja je izvabil dva milijona dolarjev

18. oktober 2017 ob 11:07

London - MMC RTV SLO

Britanski poslovnež sir Richard Branson bi skoraj postal žrtev velike goljufije: pred časom ga je namreč poklical moški, ki se je predstavil kot minister za obrambo, mu natvezil zgodbo o ugrabljenem diplomatu in ga prosil za (denarno) pomoč. Danes osramočeni Branson priznava, da mu je skoraj nasedel, in poziva k previdnosti.

"Ta zgodba se sliši kot nekaj iz knjig Johna le Carreja ali filma o Jamesu Bondu, a je žal povsem resnična," je svojo izpoved začel Richard Branson. Prevara se je začela pred dobrimi šestimi meseci, ko je Bransonov osebni pomočnik med pošto našel pismo, "ki je bilo videti zelo uradno" in v katerem je obrambni minister Bransona prosil za nujen pogovor. Moški, ki se je oglasil na telefon, je zvenel "natanko tako kot sir Michael Fallon", zato mu je britanski milijarder verjel, ko mu je goljuf razložil, da nujno potrebuje denar za plačilo odkupnine. "Najprej je poudaril, da gre za zaupno zadevo, nato pa razložil, da so teroristi ugrabili nekega britanskega diplomata," je Branson pojasnil na svojem blogu.

Po načrtu bi moral prispevati pet milijonov dolarjev

"Poudaril je, da se vlada po zakonu ne pogaja s teroristi in da se sam načeloma s to prakso povsem strinja, a je bil v tem primeru pripravljen narediti izjemo, saj je zaradi neke zelo občutljive zadeve nujno, da diplomata rešijo živega. Zato so se na ministrstvu odločili, da izbrane britanske poslovneže prosijo za pomoč," je zgodbo nadaljeval bogataš in dodal, da bi sam glede na načrt moral prispevati pet milijonov ameriških dolarjev, ki mu jih bo pozneje britanska vlada vrnila.

Čeprav je bil Branson pripravljen pomagati, je "ministru" dejal, da bo o vsem skupaj še razmislil, saj je želel preveriti, ali zadeva sploh drži. Ko je pozneje poklical v kabinet dejanskega obrambnega ministra, je tako izvedel, da je šlo za poskus goljufije, saj ga minister ni klical, niti niso imeli nobenega primera ugrabljenega diplomata ali takšnega skoraj filmskega reševanja.

Goljuf tudi nad Bransonove prijatelje

Razlog, zakaj je celotno (ne ravno laskavo) zgodbo razkril javnosti, tiči nekje drugje: moški, ki je skušal opetnajstiti Bransona, se namreč zdaj predstavlja kot lastnik korporacije Virgin in iz Bransonovih poslovnih partnerjev, prijateljev in znancev izvablja denar. Britanec, ki živi na svojem otoku Necker na Britanskih Deviških otokih, je pojasnil, da je po uničujočem orkanu Irma vse svoje napore vložil v obnovo svojega domovanja, zato ni redno pregledoval elektronske pošte ali se oglašal na telefon.

Ko je po nekaj tednih le sedel za računalnik in v svojem e-nabiralniku opazil pismo svojega prijatelja, v katerem ga ta prosi za informacijo o tem, kdaj lahko pričakuje vračilo denarja (dva milijona ameriških dolarjev), je bil šokiran. Ko je prijatelja vprašal, o čem govori, mu je ta pojasnil, da je dobil pošto, v katerem ga je "Branson" prek svojega osebnega pomočnika prosil za pomoč in ga prosil, naj ga pokliče prek satelitskega telefona. "Ko sta se slišala po telefonu, me je goljuf tako dobro oponašal, da moj prijatelj sploh ni posumil, da bi lahko bilo kaj narobe," je dogajanje, kot mu ga je opisal prijatelj, povzel Branson.

Denar za "prvo pomoč po orkanu Irma"

"Natvezel mu je laž o tem, da nujno potrebujem posojilo, ker organiziram pomoč za Britanske Deviške otoke po Irmi. Trdil je, da ne morem stopiti v stik s svojo banko v Združenem kraljestvu, ker so vse komunikacijske povezave z Evropo pretrgane, mi je pa uspelo poklicati v Ameriko. Ta poslovnež mu je, zelo prijazno, nakazal dva milijona dolarjev, ki so seveda za vedno izginili," je zapisal Branson.

Tako omenjeni ameriški poslovnež kot Branson sta seveda zdaj osramočena, ker sta (oz. bi skoraj) nasedla goljufu, zato zdaj Branson javno opozarja na previdnost, obenem pa poziva vse, ki bi o prevarah kar koli vedeli, da o tem obvestijo policijo. Poudaril je še, da zdaj globoko obžaluje, da je pred pol leta molčal o svoji zgodbi, saj bi tako morda posvaril tudi omenjenega opeharjenega prijatelja.

Britanski časnik Telegraph ob tem navaja tudi sporočilo iz kabineta obrambnega ministra, kjer pravijo, da so bili obveščeni o tem, da se nekdo lažno predstavlja kot Michael Fallon in da pri preiskavi sodelujejo s policijo.

