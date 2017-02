Lily Allen zaradi razkritja osebne tragedije ponovno tarča kritik

"Otrok je vedel, kako slaba mati boš"

27. februar 2017 ob 19:17

London - MMC RTV SLO

Spletni uporabniki so na družbenih omrežjih ponovno napadli glasbenico Lily Allen. Tokrat zaradi razkritja, da je po rojstvu mrtvega otroka trpela za posttravmatsko stresno motnjo.

31-letna pevka je leta 2010 v šestem mesecu nosečnosti rodila mrtvega sina, spletni uporabniki pa so jo nemudoma po razkritju novice o dogajanju po boleči izkušnji napadli, da je za to kriva sama. Mnogi so jo obtožili uživanja prepovedanih drog med nosečnostjo, spet drugi so zapisali, da je "otrok vedel, kako grozna mati boš."

Po valu kritik se je glasbenica odločila, da bo Twitter za nekaj časa zapustila. "Vse, kar vidim, so ogabne objave, polne seksizma, sovraštva do žensk in celo rasizma," je zapisala. "Nisem mazohistka, zato se za nekaj časa poslavljam." Nadzor svojega računa je za ta čas prepustila prijatelju Dennisu, ki je zapisal, da bo z uporabniki komuniciral zgolj s pomočjo fotografij ter da bo vse, ki bodo uporabljali sovražni govor, blokiral.

Glasbenica je sicer znana po tem, da javno piše o družbenih problemih. Že večkrat je izrazila svojo podporo prebežnikom, zaradi česar je njo in njena dva otroka pred časom na ulici zavrnil taksist ter ji zabrusil, naj si za vožnjo najde begunca, še poroča BBC.

V Calaisu je pred časom obiskala begunce, ki poskušajo priti v Veliko Britanijo. Takrat se je v imenu celotne države opravičila "za ravnanje države ob begunski krizi." "Srečanje z njimi mi je pokazalo nepravičnost in diskriminacijo v pravem pomenu besede."

"V Calais sem šla, saj sem želela storiti vse, kar je v moji moči. Ljudi sem želela opomniti, da čut za sočloveka ne glede na vse kritike še vedno obstaja," je še dodala.

P. B.