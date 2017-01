Lindsay Lohan, domnevno muslimanka, potrjeno Erdoganova podpornica

"Vse bolj poduhovljena oseba"

17. januar 2017 ob 17:22

zadnji poseg: 17. januar 2017 ob 17:37

Ankara

Muslimanska skupnost izreka dobrodošlico Linsday Lohan v svojih vrstah, potem ko je igralka na Instagramu objavila sporočilo miru v arabščini.

30-letna zvezdnica, ki že nekaj let tabloide bolj kot zaradi svojih vlog polni z javnimi izpadi in obiski sodišča, je minuli konec tedna izbrisala vse objave na Instagramu, pustila je le profilno fotografijo, svoj opis na tem družbenem omrežju pa spremenila v "Aleikum salam" - ta pozdrav v arabščini pomeni "mir s teboj". Mnogi muslimani so zato sklepali, da se je Lohanova spreobrnila v islamsko vero, na Twitterju je bil mogoče prebrati tudi: "Če je to res, hvaljen Alah. Bog ji je pokazal pravo pot."

Lohanova se je v zadnjih tednih zadrževala na Bližnjem vzhodu, novo leto je pričakala v Dubaju. Oktobra lani pa je obiskala sirske begunce v Turčiji in kmalu po tem izjavila, da upa, da se bo kmalu spet vrnila tja, "odvisno od vzdušja po terorističnem napadu v Carigradu".

S koranom razburila rojake

Že leta 2015, ko so jo med opravljanjem družbenokoristnih del v Brooklynu, s katerimi se je izognila še eni zaporni kazni, fotografirali z izvodom korana, so se prvič pojavila govorice, da LiLo - njenega morebitnega muslimanskega imena še ne poznamo - načrtuje spreobrnitev v islamsko vero. Kasneje je v turški pogovorni oddaji o svoji izkušnji s sveto knjigo, ki naj bi ji jo podarili bližnji prijatelji, Savdijci iz Londona, povedala: "Odprla mi je vrata duhovnih izkušenj, iskanja novih pomenov. Našla sem se."

Potarnala je še, da so se po objavi omenjene fotografije nanjo usuli medijski napadi: "V Ameriki so me križali, prikazali so me kot Satana. Ker sem v roki držala koran, sem bila slaba oseba." Takrat je dodala še, da je bila vesela, ko se je iz ZDA lahko umaknila v London, saj se v domovini ni počutila varno.

"Erdogan se je res dobro odrezal"

Ni pa čisto jasno, kdaj se je Lindsay Lohan začela navduševati nad vizijo turškega predsednika Erdogana, ki ga je že večkrat javno podprla in se opredelila kot simpatizerka njegove stranke. V že omenjenem intervjuju za turško tv-mrežo Haberturk je pohvalila njegov pristop reševanja lanskega državnega udara, v katerem je bilo poškodovanih 2.100 in 300 ljudi umrlo.

Takrat je razmišljala naglas: "Erdogan se je res dobro odrezal, njegovi ljudje ga obožujejo in spoštujejo kot prvega izvoljenega predsednika. To je velika stvar." V istem pogovoru je dodala še: "V Turčiji imaš kot ženska svobodno voljo, tukaj je čudovito, lahko delaš, kar želiš in si sprejet, v Ameriki pa samo držiš koran v roki in že si hudič."

Kot so z dobršno mero sarkazma zapisali pri Daily Beastu, je pri vsem skupaj malce nenavadno tudi to, da gre za besede, ki jih je izgovorila ženska, ki se je gola fotografirala za Playboy in sestavila seznam vseh (in ni jih bilo malo) svojih slavnih seksualnih partnerjev.

A zametki nove Lindsay so se kazali že leta 2014 v intervjuju z Oprah Winfrey, ko se je ravno vrnila s šestega poskusa zdravljenja odvisnost od mamil in alkohola, takrat je spregovorila tudi o svojem zanimanju za različne vere in se označila za "vse bolj poduhovljeno osebo": "Tako blagoslovljena sem, imam srečo, da sem dobila ta dar, ki ga lahko delim z drugimi."

A. K.