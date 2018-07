Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Marklova je do zdaj že večkrat stopila zunaj okvirov in za uradne dogodke izbrala hlače, čeprav so kraljici pri ženskah bolj všeč krila in obleke. Foto: Reuters Princ Harry naj bi bil glede njene integracije v življenje kraljeve družine zelo razumevajoč. Foto: Reuters Sorodne novice Meghan in princ Harry na prvem uradnem obisku po poroki Dodaj v

Meghan Markle ima težave z določenimi pravili kraljeve družine

Še vedno se označuje za feministko

18. julij 2018 ob 17:03

London - MMC RTV SLO

Vojvodinja Susseška, ki se je pred dvema mesecema poročila z britanskim princem Harryjem, naj bi imela po poročanju tujih medijev težave z razumevanjem določenih pravil kraljeve družine.

Kot poroča ameriški tabloid People, se je Meghan Markle sicer precej hitro naučila, kaj se v kraljevi družini sme in česa se ne sme, a "določena pravila v kraljevem gospodinjstvu pa preprosto težko razume in sprejme". Kot poročajo viri, denimo ne razume, zakaj je kraljici Elizabeti II. tako zelo bolj pri srcu, če ženske nosijo obleke ali krila namesto hlač. "Harryja velikokrat sprašuje, zakaj morajo določene stvari biti narejene tako in ne kako drugače."

"Občasno zaradi vsega skupaj postane malenkost zafrustrirana, a to je zdaj njeno življenje in se z vsem tem preprosto mora sprijazniti," še dodaja vir.

Nekdanja igralka je sicer v preteklosti velikokrat izražala svoje politično mnenje, na spletni strani kraljeve družine pa je opredeljena kot feministka. A kraljeva družina v javnosti svojih političnih prepričanj ne sme izražati, Meghan pa se je ravno pred kratkim ob obisku Irske na naslovnicah znova pojavila ravno zaradi tega.

Senatorka Catherine Noone je na družbenem omrežju Twitter zapisala, da ji je vojvodinja povedala, kako zelo zadovoljna je zaradi izida referenduma, s katerim so na Irskem legalizirali splav. "To je tipičen primer njene naivnosti," pojasnjuje novinar in pisatelj Robert Lacey. "Med seboj se seveda o takšnih stvareh prosto pogovarjajo in vsi poznajo pravila. Na zahteven način se uči, da ne sme zaupati nikomur zunaj ožjih družinskih krogov." Zapis na Twitterju je bil seveda zelo kmalu po objavi zaradi narave vsebine seveda izbrisan.

Pri reviji People dodajajo, da ima nekdanja zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec seveda ogromno pomoči tako od moža kot od kraljičine nekdanje asistentke Samanthe Cohen, ki ji pomaga z učenjem najrazličnejših kraljevih protokolov in pravil. "Princa Harryja lahko ob vsaki priložnosti jasno vidimo, kako jo usmerja in ji pomaga," je še pojasnil fotograf Mark Stewart.

P. B.