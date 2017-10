Meghan Markle se novembra seli v London

Bliža se nova kraljeva zaroka

Zvezdnica serije Nepremagljivi dvojec (Suits) Meghan Markle načrtuje novembra selitev na Otok k svojemu fantu princu Harryju. Hkrati so vedno glasnejše govorice, da zapušča priljubljeno serijo.

"Kot so mi povedali viri, se bo Meghan novembra preselila v London," je dejala poznavalka britanske kraljeve družine Katie Nicholl za spletni portal ET. "Ne bo podpisala pogodbe za še eno sezono serije Nepremagljivi dvojec. Namerava zapustiti Kanado in se za vedno preseliti v London."

Ameriški mediji so se razpisali, da se igralka namerava preseliti v domovanje princa Harryja, ki trenutno stanuje na posestvu Kensingtonske palače. "Dejali so mi, da se bo Meghan preselila v Kensingtonsko palačo, da naj bi v Harryjevi hiši celo že imela garderobno omaro, saj bo kmalu tam živela," je dejala Nichollijeva. A kot je še dodala, pričakuje, da se bo par po zaroki preselil v večje stanovanje.

A z razglasitvijo zaroke naj bi par še nekaj časa počakal, saj ne želita zasenčiti princa Williama in vojvodinje Catherine, ki pričakujeta tretjega otroka. Prav tako pa je pred velikim mejnikom še ena članica britanske kraljeve družine. Elizabeta II. bo namreč ta mesec postala prva monarhinja v zgodovini britanske kraljeve družine, ki bo praznovala platinasto obletnico poroke.

Nichollijeva pričakuje, da bosta Marklova in princ Harry zaroko naznanila na začetku naslednjega leta. Poroka pa naj bi bila junija. "Vojvodinja Catherine bo do takrat že izgubila poporodne kilograme in bo lahko spremljala princa Williama, za katerega se pričakuje, da bo poročna priča bratu," je še dejala Nichollijeva.

