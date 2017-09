Mindy Kaling: Zdaj bom lahko brez slabe vesti kritizirala vzgojo

Igralka v veselem pričakovanju

2. september 2017 ob 12:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka, najbolj znana po vlogah v The Office in The Mindy Project, je v nedavnem intervjuju razkrila, da se ji zdi, da ima nadzor le nad profesionalnim življenjem, medtem ko je zasebno čisto nasprotje.

"Zdi se mi, da lahko nadzorujem le poklicni vidik svojega življenja, medtem ko je ljubezenski del precej bolj nepredvidljiv," je pojasnila 38-letnica. "In s tem se lahko poistoveti veliko žensk."

"Na televiziji nikoli ne vidimo moške nejevolje, ko imajo njihove žene zelo zahtevne službe. A pri skoraj vseh mojih poročenih prijateljicah je eden največjih razlogov za prepire ravno to," je dodala.

Serija The Mindy Project, ki so jo začeli predvajati leta 2012, se bo letos sklenila z zadnjo, šesto sezono. A če se zanjo eno poglavje končuje, se kmalu že začenja novo, saj bo v prihodnjih mesecih dobila prvega otroka, še vedno pa ni znano, kdo je oče.

Ime očeta skriva tudi pred bližnjimi

Po poročanju tabloida People naj bi se o veselem pričakovanju odprla bližnjim prijateljem, a tudi njim imena očeta ni razkrila. "Nikomur noče povedati, kdo je oče," je vir pojasnil za People in s tem namignil, da trenutno ni v razmerju z nikomer.

"To je zame nekaj zelo novega," je pojasnila o materinstvu in zasebnem življenju na splošno ter dodala, da je nepredvidljivost vseeno nekako zabavna. "Pod nadzorom imam kar nekaj področij, to je pa tisto, za katero moram priznati, da ni v mojih rokah."

Pred nekaj leti je njena mati izgubila bitko z rakom na trebušni slinavki in igralka upa, da bo v vzgojo svojega otroka lahko prenesla podporo, ki jo je vedno dobivala od nje. "Moja mama je bila neustrašna, imela nas je rada in želela je, da bi bili srečni, ne glede na to, kaj bomo v življenju počeli."

Pojasnila je, da je družino z izbiro kariere presenetila. "To je bilo nekaj, kar mami ni bilo najbolj blizu, a vseeno me je podpirala. In če lahko otroku dam samo eno stvar, bi mu želela dati to, da bi na svet gledal odprto." Na to, kakšno vzgojo bo izbrala za svojega otroka, pa pravi, da je preprosto kritizirati starše, dokler nisi starš. "Zato se veselim, da bom tudi sama mati in bom kritike glede vzgoje in starševstva lahko izražala brez slabe vesti."

P. B.