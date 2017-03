Monaški dvor vse številnejši - Pierre in Beatrice prvič starša

Četrti vnuk za princeso Caroline

1. marec 2017 ob 16:41

Monaco - MMC RTV SLO

Na monaškem dvoru se veselijo novega naraščaja, prvega otroka sta se razveselila Pierre Casiraghi in Beatrice Borromeo.

Kot piše britanski Hello, je malček na svet prijokal 28. februarja v monaški bolnišnici Princese Grace, kjer so se rodili vsi člani monaške knežje družine. Ime provorojenca Pierra in Beatrice še ni znano.

Veselo novico je na Instagramu razkrila Beatricina mlajša sestra Matilde, a jo je hitro umaknila, pišejo italijanski mediji. Monaški dvor novice še ni sporočil.

Beatrice je marca lani v intervjuju za revijo Glamour povedala, da želi postati mama: "Prihajam iz velike družine in želim imeti otroke, veliko otrok."

29-letni Pierre in dve leti starejša Beatrice sta svojo deset let in več trajajočo zvezo okronala s poroko poleti 2015 - civilna poroka je bila julija v Monaku, avgusta pa sta se še cerkveno poročila na enem izmed italijanskih otokov, ki je v lasti družine Borromeo.

Monaška princesa Caroline je četrtič postala babica. Sin Andrea Casiraghi ima z ženo Tatiano Santo Domingo sina Sacho in hčerko Indio, hčerki Charlotte pa se je v zvezi z igralcem Gadom Elmalehom rodil sin Raphael.

