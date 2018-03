Na zabavi po oskarjih Frances McDormand ukradli kipec

Bryant je očitno (pre)velik navdušenec nad filmskimi nagradami

6. marec 2018 ob 08:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Slavje igralke Frances McDormand, ki je v nedeljo dobila oskarja za glavno žensko vlogo, je bilo za nekaj časa prekinjeno, saj so ji na zabavi po podelitvi ukradli tako cenjeni zlati kipec.

McDormandova, ki je svojega drugega oskarja prejela za vlogo v filmu Trije plakati pred mestom, se je po podelitvi z možem Joelom Coenom odpravila na zabavo Governors Ball. Na njej se ji je nenadoma približal 47-letni moški, vzel kipec, na katerem je bilo vgravirano njeno ime, in odkorakal z zabave. Ko je 60-letna igralka ugotovila, da na njeni mizi nekaj manjka, je obvestila losangeleško policijo.

Ta je hitro ukrepala in kmalu izsledila 47-letnega Terryja Bryanta in kipec. Bryant se bo moral zagovarjati zaradi kraje. Pospremili so ga v zapor in mu določili plačilo 20.000 dolarjev varščine.

"Znova sta srečna skupaj"

"Lahko potrdim, da sta Frances in Oskar, potem ko sta bila nekaj časa ločena, znova srečna skupaj. Združitev sta proslavila s hamburgerjem s sirom iz restavracije In-N-Out," je po razpletu duhovito zapisal igralkin predstavnik.

Stalni gost podelitve nagrad

Ameriški mediji so izbrskali, da je Bryant v preteklosti že imel (pre)dolge prste. Na svojem profilu na Instagramu je januarja objavil videoposnetek, v katerem v rokah drži tak kipec, kot ga podeljujejo na cehovskih filmskih nagradah (Screen Actors Guild Awards). Junija pa je poziral s kipcem, ki prikazuje pokovko in močno spominja na tistega, ki ga podeljujejo na MTV-jevih filmskih nagradah. "Na MTV-nagradah je bilo čudovito," je dejal na posnetku.

A. P. J.