Natalie Portman povzdignila glas zaradi plačnih razlik

Plačana trikrat manj kot Ashthon Kutcher

12. januar 2017 ob 21:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Natalie Portman je v nedavnem intervjuju za revijo Marie Claire komentirala razlike v plačah med moškimi in ženskami v ameriški tovarni sanj.

Plačno vzel med spoloma je 35-letna igralka izkusila leta 2011, ko je z Asthonom Kutcherjem zaigrala v filmu Gola zabava (No Strings Attached). Portmanova je bila za delo, čeprav je imela tako kot Kutcher v filmu glavno vlogo, plačana trikrat manj kot njen stanovski kolega.

"Vedela sem za razliko, ampak sem se vseeno strinjala, ker tudi v Hollywoodu obstajajo kvote, in njegova je bila trikrat višja od moje," je povedala Portmanova, igralka z dolgo kilometrino. Svojo kariero je začela pri rosnih 13, ko je zaigrala v filmu Léon, od takrat pa je pobrala lepo število nagrad, med drugim tudi oskarja.

"Nisem bila tako jezna, kot bi morala biti. Veliko smo plačani, zato se je težko pritoževati, ampak takšne razlike so resnično nore. V večini poklicev ženske zaslužijo 80 centov na vsak dolar, ki ga zaslužijo moški. V Hollywoodu pa ženske na vsak dolar, ki ga zaslužijo moški, dobijo 30 centov," je povedala Portmanova. Slednja se zavzema, da filme, v katerih igra, režirajo ženske: "Ne mislim, da so ženske in moški bolj ali manj sposobni drug od drugega, preprosto gre za to, da imajo ženske manj priložnosti."

Razlike v plačah med spoloma so po šestih letih očitno razburile tudi Kutcherja, ki je prek Twitterja podprl igralko: "Zelo sem ponosen na Natalie in na vse ženske, ki se borijo za konec razlik med plačami."

Plačna vrzel v Hollywoodu je sicer pod drobnogled prišla lani, ko so hekerji vdrli v računalniške sisteme Sony Pictures in med drugim razkrili podatke o izplačilu plač, ki so pokazali, da so moški veliko bolje plačani od žensk. Med prvimi se je ob razlike v plačah obregnila Jennifer Lawrence Igralka je od zaslužka filma Ameriške prevare dobila sedem odstotkov, njenim moškim soigralcem (Bradley Cooper, Christian Bale in Jeremy Renner) pa je pripadlo devet odstokov.

Sa. J.