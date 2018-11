Nekdanja Posh namesto s Spice Girls ženske opogumlja prek mode

13. november 2018

Los Angeles - MMC RTV SLO

Victoria Beckham je ob prejemu nagrade za modno ikono pojasnila svojo odločitev, zakaj se ne bo pridružila nekdanjim kolegicam iz Spice Girls na njihovi novi turneji.

"Začimbice" so prejšnji teden razveselile oboževalce, ko so razkrile, da se bodo po večletnem premoru spet odpravile na turnejo, ki bo zajemala šest koncertov. A nastopile bodo v okrnjeni zasedbi "strašljive" Mel B (Scary Spice), "športne" Mel C (Sporty Spice), "punčkaste" Emme Bunton (Baby Spice) in rdečelase Geri Horner (prej Halliwell – Ginger Spice), manjkala pa bo Victoria Beckham, nekoč bolj znana kot "fina" Posh Spice.

Brez "plonkca" ni šlo

44-letna poslovna ženska, ki se je razvila v polnokvrno modno oblikovalko, je na podelitvi nagrad medijske hiše E!, kjer so ji izročili kipec za uspešno desetletje v modi, povedala: "Od nekdaj gre za opolnomočenje žensk, za to, da se ženske počutijo kot najboljše, najlepše in najbolj močne različice sebe. Začelo se je že s Spice Girls, kjer smo prenašale sporočilo o girl power, dekliški slogi za moč. Zdaj pa to počnem z modo."

Beckhamova je občinstvu dala vedeti še, da se na odru s Spajsicami ne bo pojavila niti kot posebna gostja, čeprav je Mel B namignila, da računa vsaj na to. V svojem govoru, med katerim se je oklepala "plonklistka", se je pošalila še: "Mikrofon sem obesila na klin že pred časom, in kot vidite, se na odru prestrašim, že ko ga samo zagledam."

Victoria ima z nekdanjim angleškim nogometnim zvezdnikom Davidom Beckhamom štiri otroke, z družino živita med Londonom in Los Angelesom, svojo znamko pa je, kot omenjeno, ustanovila leta 2008. V zahvalnem govoru je povedala, da je nagrada čudovit način za praznovanje okrogle obletnice in da je za priznanje zelo hvaležna. Razkrila je, da bo večer praznovala v družbi svoje dobre prijateljice Eve Longorie, s kateri si bosta privoščili kak kozarec vina (preveč).

Med drugimi dobitniki nagrad na zvezdniškem dogodku, ki je minil v senci hudih požarov v Kaliforniji, so se znašle še Melissa McCarthy, Scarlett Johansson, Khloe Kardashian, Nicki Minaj in Taylor Swift.

