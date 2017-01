Nov zvezdniški parček: Selena Gomez in The Weeknd

Par je želel najprej skrivati svojo zvezo

13. januar 2017 ob 16:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

S fotografijami, na katerih se poljubljata pred restavracijo v Santa Monici, sta Selena Gomez in The Weeknd dala vsem vedeti, da sta več kot zgolj prijatelja.

"Sprava sta Selena in Abel želela skrivati svojo zvezo, toda na koncu sta sklenila, da se ne bosta ozirala na druge," je dejal vir za britanski Mirror. Gomezova je pred časom polnila rumene tabloide zaradi svoje zveze s kanadskim pevcem Justinom Bieberjem, toda iskra med njima je vmes ugasnila, čeprav sta ostala dobra prijatelja.

Avgusta je 24-letna zvezdnica sporočila, da si bo vzela nekaj časa za počitek. K temu so jo prisilili panični izpadi in anksiozne motnje, ki jih je prepisala svoji avtoimunski bolezni - sistemskemu eritematoznemu lupusu. "Selena se je trudila, da se čim prej pozdravi, medtem ko je Abel pravkar končal zvezo in svoje moči usmerjal v promocijo novega albuma," je dodal drugi vir po poročanju Mirrorja.

A vmes so se njune poti križale. "Abelu je bila Selena ves čas všeč. Meni, da je zelo talentirana in seksi," je dejal vir za E! News. "Pogovarjati sta se začela pred počitnicami, toda že prej je bila na njegovem radarju. Imata podobna pričakovanja v življenju in drug za drugega menita, da sta zabavna," je še dejal vir in dodal, da si predvsem želita počasi razvijati svojo novonastalo zvezo.

Bella-Abel-Selena

Kanadski pevec, katerega pravo ime je Abel Makkonen Tesfaye, je pred dvema mesecema končal dolgoletno zvezo z manekenko Bello Hadid (sestro Gigi Hadid). Ta je Gomezovo takoj po objavi fotografij odsledila na družbenem omrežju Instagram.

Hadidova in The Weeknd sta imela bližnji stik na modni reviji Victoria's Secret, kjer je 26-letni pevec nastopal ravno v času sprehoda Hadidove. In ob tem sta si izmenjala nekaj zapeljivih pogledov. "Med nama ni nobenih zamer. On je moj najboljši prijatelj," je dejala takrat Hadidova.

Po poročanju HollywoodLife pa je zdaj 20-letna manekenka zamerila Gomezovi, ker je ni prej obvestila o novonastali zvezi. "Počuti se, kot da ji je zarila nož v hrbet," je dejal vir za Hollywood Life. Stvari dodatno zapleta dejstvo, da je Gomezova zelo dobra prijateljica s sestro Gigi in hkrati z njo tvori okostje zvezdniške "postave" prijateljic Taylor Swift.

K. K.