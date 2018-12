Obilna indijska poroka - ko najbogatejši Indijec odda hčerko, prideta tudi Beyonce in Hillary Clinton

Združitev družin Ambani in Piramal

10. december 2018 ob 12:58

New Delhi - MMC RTV SLO

Kako je, ko se poroči hčerka najbogatejšega Indijca? Poročno slavje, na katerem poje zvezda, kot je Beyonce, traja že nekaj dni, do vrhunca, izmenjave poročnih zaobljub, pa še ni niti prišlo.

Okoli 100 čarterskih letal je priletelo v majhno mesto Udaipur. Tam so vse oči uprte v poroko 27-letne Iše Ambani, hčerke najbogatejšega Indijca, in 33-letnega Ananda Piramala, sina enega bogatejših Indijcev.

Že njuna zaroka je pritegnila veliko pozornosti, zaročila sta se v luksuzni vili D'Este ob italijanskem jezeru Como, navzočih je bilo 600 svatov, nastopil pa je John Legend.

Beyoncein honorar ni znan

Še bolj veličastna pa bo poroka. Ta bo v sredo, slavje pa se je začelo že pretekli konec tedna.

Svoj glasbeni šov pa je v nedeljo uprizorila Beyonce. Američanka je bila glavna zvezda sangeeta, večera glasbe in plesa, ki ga po tradiciji organizirajo pred poroko.

Pevka je na svojem Instagramu delila svoj indijski "outfit", ki ga je dopolnil razkošen nakit, na spletu pa so se pojavili tudi delčki njenega nastopa. Na družbenih omrežjih so se oglasili tudi pevkini oboževalci iz Indije, ki ne morajo verjeti, da tako velika zvezda nastopa v njihovi domovini, izrazili so žalost, ker niso mogli nastopa videti v živo.

Koliko denarja je Beyonce dobila za nastop, ni znano, ampak honorar zagotovo ni bil težava, saj gre za poroko potomke najbogatejšega Indijca, 19. najbogatejšega Zemljana po Forbesovi lestvici – premoženje Mukeša Ambanija se ocenjuje na 47 milijard ameriških dolarjev. Je predsednik enega največjih konglomeratov na svetu, družbe Reliance Industries.

Premoženje ženinovega očeta, Ajaya Piramala, se ocenjuje na več kot pet milijard ameriških dolarjev.

Med svati Clintonova in bollywoodski zvezdniki

Poleg Beyonce je v indijsko zvezno državo Radžastan prispela tudi nekdanja ameriška prva dama in nekdanja predsedniška kandidatka Hillary Clinton, pa medijska mogotka Arianna Huffington, igralec kriketa Sachin Tendulkar, ne manjkajo niti bollywoodski zvezdniki, kot so Šah Rukh Khan in Salman Khan. Na poroki bosta tudi bollywoodska igralka Prijanka Čopra in ameriški pevec Nick Jonas, ki sta se pretekli teden prav tako poročila, nujno slavje v Radžastanu je prav tako trajalo več dni.

Kje bosta mladoporočenca živela?

Kje bosta zakonca živela po poroki, ni znano, najverjetneje se bosta preselila v 27-nadstropno stolpnico družine Ambani. Stolpnica je vredna okoli milijardo ameriških dolarjev, velja pa za najdražji dom na svetu.

Stolpnica, ki nosi ime Antilia, meri v višino 174 metrov, ima pa kino, bazene, tempelj, ploščad za helikopterje, podzemno garažo za 160 avtomobilov, za red in čistočo skrbi 600-člansko osebje.

