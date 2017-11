Obtožba o spolnem nadlegovanju doletela tudi Richarda Bransona

Branson se brani obtožb

26. november 2017 ob 19:13

Antonia Jenae, spremljevalna pevka britanske soul pevke Joss Stone, je obtožila britanskega multimilijarderja sira Richarda Bransona, da se je pred leti do nje obnašal neprimerno.

Ustanovitelj podjetja Virgin je po besedah Jenaejeve leta 2010 na eni izmed zabav na otoku Necker prišel do nje in se začel z obrazom drgniti ob njene prsi. "Obnašal se je ostudno. Občutek sem imela, kot da me je spolno napadel," je dejala v izpovedi za britanski tabloid The Sun. 44-letnica je nadaljevala, da jo je Branson celo prosil, naj pride na zabavo zgoraj brez.

Branson je na zabavo povabil tako Stonovo kot njeno celotno spremljevalno skupino, potem ko so igrali nedaleč stran od otoka Necker na festivalu Go Green. "Bili smo za točilnim pultom in vsi so se poslavljali. Prišel je do mene in obraz potopil v moje prsi. Rekel je: 'Brrrr.' Nato pa je šel stran. Bilo je nerealno. Zgodilo se je nepričakovano. Z Joss sva se spraševali, kaj se je pravzaprav zgodilo. In vsi so se spraševali, zakaj nisem bila jezna, ker sem drugače zelo temperamentna. Ampak bila sem preveč pretresena," je razlagala Janaejeva.

Predstavnik za stike z javnostjo Stonove ni želel komentirati dogodka, je pa zato vir za The Sun dogajanje potrdil: "Bila je nora zabava. Richard je malo prestopil mejo pri Antonii. Nekaj se je zgodilo med njima. Ni povedala, kaj. Niti ni povedala, ali jo je to prizadelo. Toda brez dvoma sta imela fizični stik."

Branson se incidenta ne spomni

Oglasil se je predstavnik za stike z javnostjo podjetja Virgin Managment, ki se je opravičil v Bransonovem imenu in dejal, da se njegova stranka incidenta ne spomni. "Joss Stone, člani njene družine in skupine so bili povabljeni na Necker junija 2010. Vsi so dajali vtis, da uživajo," je razložil njegov predstavnik. Ob tem pa je dodal, da se tako kot Branson tudi njegova družina in prijatelji incidenta ne spominjajo: "Nikoli ne bi nikogar želel užaliti ali ga spraviti v neprijeten položaj. Richard se opravičuje, če se je kdo tako počutil."

