Pregrešno draga rojstnodnevna darila Kylie Jenner

Kylie je dopolnila 21 let

12. avgust 2018 ob 18:50

Kylie Jenner je dopolnila 21 let, svoje rojstnodnevne zabave pa najbrž še dolgo ne bo pozabila. Prijatelji in družinski člani so jo namreč obdarili s pregrešno dragimi darili, med katerimi ne manjka niti jekleni konjiček rolls-royce.

Avtomobil ji je za rojstni dan podaril partner Travis Scott. Po navedbah ameriških medijev je avtomobil vreden nekaj manj kot 261.787 evrov.

Med Travisovimi darili se je znašel tudi štirikolesni motor z univerzalnim natisom, ki so ga proizvajalci po njegovem naročilu izdelali posebej za Kylie, stal pa je okoli 18.000 evrov.

Mama Kris je hčerki ob njenem prazniku podarila potovalne torbe znamke Goyard. Za še en paket prestižnih potovalnih torb je poskrbel Scott, ki se je odločil za kovčke znamke Louis Vuitton.

Modna hiša Boohoo je Kylie obdarila z mizo za namizni tenis, na katero so natisnili njeno ime.

Kljub vsem darilom je Kylie poudarila, da je največje darilo, ki ga je letos dobila, njena hčerka Stormi. "Življenje brez Stormi ni bilo pravo življenje. Ona je največje darilo," je dejala.

