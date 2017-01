"Prekleto, vaše veličanstvo, skoraj bi vas ustrelil!"

Kraljica Elizabeta II., ki naj bi končno premagala božično-novoletni prehlad, bi pred časom nočni sprehod po svojem posestvu skoraj plačala z življenjem.

Nekdanji varnostnik britanske monarhinje je spregovoril za The Times in razkril, da je ob neki priložnosti njeno veličanstvo zamenjal z vsiljivcem na kraljevem posestvu. Kot je povedal, ima kraljica včasih težave s spanjem, zato si ogrne jakno in se odpravi na sprehod po posestvu, pa čeprav je zunaj trda tema. Neke noči pa je omejeni stražar, medtem ko je patruljiral znotraj palače, okrog treh zjutraj zunaj zagledal neznan obris.

Po svojem pripovedovanju je zaklical: "Kdo je to?" In nato na svoje presenečenje ugotovil, da je skrivnostna pojava kraljica. Odleglo mu je, a je v trenutku razburjenosti zaklical: "Prekleto, vaše veličanstvo, skoraj bi vas ustrelil!" Ko se je zavedel, da je kraljico neprimerno ogovoril, je mislil, da ga bo okrcala, a mu je le umirjeno odgovorila: "Saj je v redu. Naslednjič vas bom prej opozorila, da me ne bo treba ustreliti."

Zadnje tedne se v britanskih medijih veliko ugiba o počutju 90-letne kraljice in njenega pet let starejšega moža Filipa - oba naj bi pred božičem ujel hud prehlad, zaradi česar sta morala preložiti tradicionalno potovanje v Sandringham z vlakom. Na koncu so ju morali, oba še vedno bolna, tja prepeljati kar s helikoptrejem. Teden kasneje je bila kraljica še vedno prehlajena, zato je odpovedala tudi novoletni obisk cerkve na omenjenem kraljevem podeželskem posestvu v Norfolku.

Vse skupaj je sprožilo celo spletno potegavščino o njeni smrti, a so jo iz palače hitro zanikali in dodali, da je že na poti k okrevanju in se počuti bolje.

