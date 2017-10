Rachel McAdams in Selma Blair spregovorili o temni plati Hollywooda

Pod udarom tudi režiser James Toback

27. oktober 2017 ob 18:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica filma Podle igre Selma Blair in igralka Rachel McAdams, ki je pustila svoj pečat v filmih Beležnica in Zlobna dekleta, sta režiserja Jamesa Tobacka obtožili spolnega nadlegovanja.

Blairova je v pogovoru za revijo Vanity Fair povedala, da jo je Toback najprej spolno zlorabil in nato prisilil, da je o incidentu molčala. Po njenih besedah jo je Toback prepričal, da je pred njim gola uprizorila monolog sredi hotelske sobe.

Nato se je drgnil ob njeno nogo in govoril: "Neko dekle se hoče zarotiti proti meni in deliti zgodbo, da sem ji nekaj naredil." Ob tem je domnevno dejal Blairovi, da se bo to dekle zbudilo v reki Hudson z opeko, privezano na noge, če bo kdaj odprlo usta.

McAdamsova je pripovedovala, da jo je režiser povabil v svojo hotelsko sobo v dneh, ko je še hodila na fakulteto. Precej hitro se je pogovor sprevrgel v "namigovanje na spolnost". "Vse je bila ena velika zmešnjava. Kar naprej sem se spraševala, kdaj bo beseda nanesla na avdicijo," je pripovedovala igralka v pogovoru za Vanity Fair.

Toback je šel po tem domnevno v kopalnico in se vrnil s ponudbo za spolno občevanje. McAdamsova se je opravičila in "za vedno" zapustila sobo. Zvezdnica filmov Beležnica in Zlobna dekleta je ob tem še dodala, da je bila srečna, da je režiser ni fizično zlorabil.

Igralki sta se tako pridružili 38 ženskam, ki so Tobacka obtožile nadlegovanja. Med njimi je bila tudi Julianne Moore. Zgodbo je prvi objavil LA Times, a je režiser, ki se podpisuje pod filme, kot sta Bugsy in Črno in belo, že vse zanikal.

K. K.